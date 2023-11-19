الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

محافظة قنا،فبتو
محافظة قنا،فبتو

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا،  إن المحافظة وضعت خطة استثمارية بهدف خدمة المواطنين، من خلال مراعاة اختيار المشروعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع عليهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/ 2024.

 جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، والقيادات التنفيذية.

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واستعرض محافظ قنا، نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لكل وحدة محلية على حدة، وموقف طرح المشروعات التى لم يتم البدء في تنفيذها، موجها بضرورة رفع تقرير دورى مُفصل يشمل نسب الإنجاز في تنفيذ مشروعات الخطة، والمعوقات إن وجدت، لاتخاذ القرارات اللازمة التى من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل، بهدف تعظيم الاستفادة من المبالغ المخصصة، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030.

كما شدد على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف علي جودة الأعمال المنفذة بالمشروعات، والالتزام بالجدول الزمنى المقرر لها، موجها رؤساء المراكز والمدن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية خاصة أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات خدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يُذكر أن الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالى الحالى بلغت مليار و146 مليون جنيه، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلى، و470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية، و14 مليونا و200 ألف جنيه تمويل ذاتى، لتمويل تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات ( الكهرباء، الطرق، تحسين البيئة، تدعيم الاحتياجات، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية ).

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أشرف الداودي محافظ قنا التنمية المستدامة 2030 اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا

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