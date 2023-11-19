إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية بالوادي الجديد

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، الحملة القومية الثالثة خلال العام 2023، لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية من الإصابة بالأمراض الوبائية، من خلال الفرق البيطرية الثابتة والمتحركة بالقرى والمدن بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، بالإضافة إلى ترقيم الحيوانات الغير مرقمة وتوعية المواطنين بخطورة هذه الأمراض وكذلك أهمية التحصينات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية.

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وقال الدكتور عصام الكومى، مدير عام الطب البيطري، إن حملة تحصين الماشية انطلقت من خلال جدول زمنى للتحصينات بالقرى والمدن من خلال فرق التحصين بالوحدات البيطرية التابعة للإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، وكذلك الفرق المتحركة، في ظل توافر الأمصال والأدوية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان تحصين الماشية من الأبقار والأغنام والماعز، والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأشار الكومى، الى أنه بجانب حملات التحصين سيجري تنظيم ندوات إرشادية بالقرى المختلفة عن أهمية التحصينات الوقائية وخاصة مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ومدى الخطورة على الثروة الحيوانية وطرق الوقاية من تلك الأمراض، وتوزيع نشرات توضح المرض وأعراضه وكيفية الوقاية، وأهمية التحصين.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إطلاق الحملة القومية الثالثة لعام 2023 لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية، اليوم الأحد، بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأعلنت الوزارة عن توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها في جميع المحافظات.

ومن ناحيته قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية، وتعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية.

وأضاف "صابر" أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تطلق بشكل دوري حملات تجوب المحافظات والقرى من معهد بحوث التناسليات للكشف وفحص الماشية في عموم الجمهورية في إطار دورها في حماية الثروة الحيوانية بمصر.

كما يشارك معهد بحوث التناسليات الحيوانية بقوافل بيطرية خاصة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.