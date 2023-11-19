الانبا ابراهيم إسحق يتراس السينودس البطريركي للكنيسة الكاثوليكيّة

عُقد سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة بدار القديس إسطفانوس، بدعوة من صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندريّة وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، وقد حضر الآباء المطارنة والأساقفة.

وبدأت الاجتماعات بالصلاة من أجل الكنيسة بكل مؤمنيها. وكذلك الصلاة من أجل كل الشعوب التي تعاني ويلات الحروب، هذه الأيام، الشعوب التي تعاني التهجير والعقاب الجمعي. وتضرع آباء السينودس إلى الرب أن يعطي الحكمة والبركة لكل قادة هذه الدول المتحاربة ليوقفوا هذه الحروب سريعا من أجل سلام العالم.

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وبعد الصلاة الافتتاحية بدأت اجتماعات السينودس، وفي ختام الاجتماعات، أصدر الآباء البيان الآتي:

السير معا ككنيسة

أطلع غبطة البطريرك إبراهيم إسحق آباء السينودس على ما تمَّ تداوله في سينودس الأساقفة بروما، والخاص بموضوع "السير معا ككنيسة". وأوضح غبطته أن الكنيسة الكاثوليكية كلها تتطلّع إلى أن يسهم كل مؤمن فيها بدور فاعل في حياة وخدمة الكنيسة.

اطلع آباء السينودس على تقرير عن مؤتمر كنائس البحر المتوسط، الذي انعقد في مرسيليا من 20 – 24 سبتمبر 2023. وقد شاركت فيه كنيستنا وأعلنت بوضوح أن مصرنا الحبيبة بذلت جهودا مضنية لوقف الهجرة غير الشرعية من سواحلها على البحر المتوسط.

وطالبت الكنيسة الكاثوليكية في مصر الدول الأوروبية بضرورة وإنقاذ وحماية ورعاية المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إليها من سواحل مختلفة على البحر المتوسط.

ناقش آباء السينودس أحوال الكنائس القبطية الكاثوليكية في المهجر، وذلك لتوفير كافة احتياجات مؤمنيها هناك. وجاري حتى الآن تعيين زائر رسولي لكنائس أمريكا والمهجر خلفا للمتنيح الأنبا كيرلس وليم.

ويرفع الآباء صلواتهم من أجل أبنائهم الكهنة والمؤمنين في الكنيسة القبطية الكاثوليكية في المهجر، ويهنئونهم بمناسبة اقتراب أعياد الميلاد المجيد، ويحثونهم على المشاركة الفعالة –كمواطنين مصريين- في الانتخابات الرئاسية القادمة في نهاية شهر ديسمبر.

تابع آباء السينودس جهود اللجنة الطقسية برئاسة صاحب النيافة الأنبا مرقس وليم. واتفق الآباء أن يكون للجنة الطقسية بُعدان، الأول خاص بتنقيح وإعادة طباعة الكتب الطقسية الحالية بصورة أكثر وضوحا.

والبعد الثاني هو البدء، بالتعاون مع مجموعة من المتخصصين في وضع برنامج طويل المدى للتجديد الطقسي في كنيستنا القبطية الكاثوليكية.

كلّف آباء السينودس نيافة الأنبا بشارة جودة، بالتنسيق مع بعض الآباء كهنة الإيبارشيات، بضرورة متابعة وتجديد برامج التكوين الدائم للآباء الكهنة بالكنيسة، وكذلك وضع برنامج خاص للتكوين الدائم للآباء حديثي الرسامة الكهنوتية.

ناقش آباء السينودس ضرورة تطوير المعايير المشتركة للتكوين اللاهوتي والراعوي للمرشحين للدرجة الكهنوتية من المتزوجين بما يتناسب مع متطلبات الخدمة في الوقت الراهن. هذا التطوير لابد أن يتم بالتنسيق مع كافة المؤسسات التكوينية في الكنيسة.

صلى آباء السينودس من أجل مصرنا الحبيبة وقيادتها السياسية الحكيمة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة معاونيه، وقدموا الشكر لله تعالى على حكمة قيادتنا السياسية في التعامل مع أزمة الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في غزة. ورفع الآباء التضرعات أيضا، لكي يعطي الله تعالى القيادة المصرية القوة والقدرة على مواصلة الجهود لإيقاف هذه الحرب سريعا.

وأخير يطلب آباء السينودس إلى أبناء شعبنا المصري الحبيب وإلى أبناء الكنيسة الكاثوليكية في مصر خاصة، المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك لضمان استمرار مسيرة التقدم الكبيرة التي قامت بها مصرنا الحبيبة لتأمين حاضر ومستقبل شعبنا الكريم.