محافظ الفيوم: حياة كريمة نفذت 1200 مشروع، تكلفت 20 مليار جنيه

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن ما يحدث من تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة علي أرض الفيوم في المبادرة "حياة كريمة"، بعد مرور 3 سنوات، يكاد يكون معجزة بكل المقاييس، فقد تم تنفيذ 1200 مشروع بالمركزين، بتكلفة تتجاوز 20 مليار جنيه، وبمعدلات تنفيذ تجاوزت 80%.

دعوة للمواطنين

ودعا محافظ الفيوم جموع مواطني المحافظة، لزيارة مركزى إطسا ويوسف الصديق، ومشاهدة ما يتم إنجازه من مشروعات عملاقة بمليارات الجنيهات على أرض الواقع، لافتًا إلى زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات العملاقة علي أرض المحافظة، حيث تم زيارة واحدة من أبعد قرى المحافظة، وهي قرية الريان بمركز يوسف الصديق، تفقدنا خلالها مشروعات عملاقة منها محطة الصرف الصحى التى تخدم أكثر من 80 ألف نسمة من أهالينا بيوسف الصديق.

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في انتظار بدء المرحلتين الثانية والثالثة

وأضاف محافظ الفيوم، أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا تنتهي، فالمرحلة الأولي جاري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، والفبوم جاهزة لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة"، وأن المسئولين بالمحافظة، وكافة الجهاز التنفيذى، سعداء بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، حيث تم التنسيق فى كافة الحوارات المجتمعية واللقاءات والاجتماعات التي شملتها المبادرة، جاء ذلك أثناء مراجعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة.

القضية الفلسطينية

وفي سياق مختلف، قال محافظ الفيوم، أنه من الضروري مراجعة ومذاكرة التاريخ بشكل جيد وعميق، لمعرفة الحقائق جيدًا، لأن القضية الفلسطينية قديمة وتتخطى 200 عام، وتمثل طغيان وتزييف للكثير من الحقائق، وأن الأرض الفلسطينية احتضنت كل الأديان، ولها مكانة خاصة فى قلب كل مواطن عربى ومسلم.

وأضاف المحافظ، أنه يجب على الأجيال القادمة أن تعي جيدًا ما يدور حولنا حتى لا تضيع القضية الفلسطينية، ومن الضروري الإنتباه إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، منذ بداية الأزمة وحتي الآن، وهو يحذر مرارًا وتكرارًا من تصفية القضية الفلسطينية، ودائمًا ما يؤكد أن مصر تستوعب أشقائنا العرب من كل مكان، ولكن مصر بكافة أجهزتها وشعبها تريد الحفاظ على هذه القضية وحلها الحل الأمثل٠

وأكد محافظ الفيوم أن الدولة المصرية صاحبة مواقف دائمة وواضحة، تدعم القضية الفلسطينية بشكل كامل، لافتًا إلى أننا فى جميع الأحوال قادرين على تجاوز هذه الأزمة وحلها بفضل الله تعالى، ثم إرادة الشعب المصرى، والقيادة السياسية، وكافة أجهزة الدولة برغم صعوبتها.

وأشار محافظ الفيوم، أن مصر منذ بداية الأوضاع فى غزة وفلسطين، والعمل التنموى، يعمل وينسق مع الهلال الأحمر المصرى، لدعم أهالينا فى غزة بالقوافل الطبية والاحتياحات الأساسية اليومية وإدخالها من خلال معبر رفح، مضيفًا أن القطاع الصحى وجميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أهالينا المصابين من غزة، مناشدًا الجميع وخاصة الشباب، بضرورة الوعي والفهم الجيد لهذه القضية، وقراءة التاريخ بصورة واضحة، وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى، والثانية.

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