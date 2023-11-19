تعليم الإسكندرية تتابع تفعيل دَور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقِيم المواطنة

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الأحد بجولة تفقديّة لمتابعة برنامج تدريب ( تفعيل دَور المدرسة في تعزيز الوعْي المجتمعي وقِيم المواطنة لدي الطلاب في ضوء التحول الرقمي ) بعدد من قاعات التدريب بالمحافظة، واستهلَّ جولته التفقّديّة بمتابعة مجمع مدارس زهران الرسمية لغات مميز ومدرج قاعة تدريب سموحة الثانوية الفنية المقدمة وقاعة التدريب بمجمع مدارس مصطفى النجار الرسمية لغات مميز بإدارة شرق، وذلك بحضور همت أبوكيلة مدير عام الإدارة ومديري المراحل التعليمية.

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في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفْعِيل دَوْر المدرسةِ في تَعْزيز الوَعْي المجتمعيّ وقِيَم المواطنة لدي الطلاب في ضوء التحول الرقميّ.

واستكمل جولته التفقدية بمتابعة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات ومدرسة الشهيد حسام البهي الثانوية بنات بإدارة وسط وذلك بحضور علا سليمان مدير عام الإدارة ورحاب جابر وكيل الإدارة ومديري المراحل التعليمية.

وأكَّد مدير المديرية أن التدريب يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي بناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة؛ ليسهم في بناء وطنه، وتنمية مجتمعه وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، والتي تتطلب مواطنين مُدركين لمسئولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقميّ، والتي تتطلب إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا بمسؤولية ووعي.

وأشار ( أبوزيد ) إلى أنَّ البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعيّ وقيم المواطنة لدي الطلاب بالإدارة التعليمية ويستهدف 2827 من مديري المدارس والمعلمين والأخصائيين من كل مدرسة ورئيس مجلس الأمناء بالإدارة التعليمية وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية في برنامج يستمر لثلاثة أيام متتالية وفق جدول زمني يتضمن في اليوم الأول(الوعي والمواطنة) وفي اليوم الثاني (التربية الإيجابية)، وفي اليوم الثالث (خطة action plan)