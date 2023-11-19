إيرادات السينما، 10 أفلام تجمع 595 ألف جنيه فقط

انخفضت إيرادات السينما المصرية أمس السبت في بداية الأسبوع، حيث جمعت 10 أفلام تعرض في السينمات المصرية 595 ألف جنيه، بما يعادل نصف إيرادات اليوم السابق.

فيلمين في المقدمة

وتصدر الإيرادات فيلم “بلوموندو” الذي يقوم ببطولته حسن الرداد، حيث استمر على رأس قائمة الإيرادات اليومية لليوم الثالث على التوالي، وجمع أمس السبت إيرادات بلغت 272 ألف جنيه.

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نور الدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف شرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

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وجاء خلفه فيلم “فوي فوي فوي” للفنان محمد فراج، والذي تصدر الإيرادات لفترة طويلة قبل عرض فيلم “بلوموندو”، حيث جاء في المركز الثاني محققًا إيرادات بلغت 107 ألف جنية.

فيلم “فوي فوي فوي” من بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم، من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال.

أفلام المنطقة الدافئة

وفي المركز الثالث جاء فيلم “وش في وش” الذي يقوم ببطولته أمينة خليل ومحمد ممدوح، محققًا إيرادات بلغت 89 ألف جنية، ومن بعده الفيلم الكوميدي “العميل صفر” لأكرم حسني وأسماء أبو اليزيد وجمع بالأمس 69 ألف جنية، وفي المركز السادس فيلم “الخميس اللي جاي” للفنان عمرو عبد الجليل الذي حقق 41 ألف جنيه.

منطقة الهبوط

وفي آخر القائمة جاء نصف عدد الأفلام وهي خمسة أفلام معرضة جميعًا للرفع من السينمات بسبب الإيرادات الضيفة التي تحققها، حيث جمع الخمس أفلام كلها ما يقارب 15 ألف جنيه.

في المركز السادس جاء فيلم “حسن المصري” لأحمد حاتم بإيرادات بلغت 4753 جنيه، جاء خلفه فيلم “أولاد حريم كريم” لمصطفى قمر وجمع 3447 جنيه، وفي المركز الثامن فيلم “البعبع” لأمير كرارة الذي جمع 2551 جنية، ثم فيلم “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز بإيرادات 2406، وفي المركز العاشر والأخير فيلم “سكر” لماجدة زكي الذي اكتفى بتحقيق 1549 جنيه فقط.