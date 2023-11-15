الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

فيلم فوي فوي فوي يحقق 181 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الثلاثاء

فيلم فوي فوي فوي،
فيلم فوي فوي فوي، فيتو

يواصل فيلم فوي فوي فوي تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر، والذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي ويقوم ببطولته الفنان محمد فراج والفنانة نيللي كريم.

إيرادات فيلم فوي فوي فوي 

وحقق فيلم فوي فوي فوي إيرادات 181 ألف جنيه في شباك التذاكر  بدور العرض السينمائي أمس الثلاثاء.

فيلم ڨوي ڨوي ڨوي

ويعرض حاليا لـ محمد فراج فيلم “فوي فوي فوي” ويدور في إطار من دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. 

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في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

 

فريق عمل الفيلم

ويأتي من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

 

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