3 ديسمبر الحكم على المتهمين في قضية حفل المنصورية

حجزت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، قضية "حفل المنصورية"، المتهم فيها 12 شخصا باستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف، إلى جلسة 3 ديسمبر؛ للحكم.

التفاصيل الكاملة لقضية حفل المنصورية

وكانت بداية الأزمة بتداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تضمنت الادعاء بتعرض الموجودين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش تحت عنوان “حفل المنصورية” للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها وأجرت تحرياتها واستمعت لعدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا الكائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا التوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

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وفي يوم الواقعة نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات في قضية حفل المنصورية المقيدة برقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة أن الحفلة تم تنظيمها بصورة عشوائية من قبل إحدى الشركات الخاصة بدون إبلاغ السلطات الأمنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى حدوث فوضى واضطراب في نهاية الحفل.