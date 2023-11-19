دفاع المتهمين في حفل المنصورية: معاينة النيابة للفيلا لم تعثر على مصابين ولكن عثرت على زجاجات خمور

أفاد دفاع المتهمين من أهالي المنطقة في قضية حفل المنصورية، بانتفاء ما سطرته التحريات بقصد المتهمين ارتكاب جريمة استعراض القوة، كما أفاد بوجود تناقض في تحريات المباحث بأن المهتمين اتفقوا سلفا على أنهم سيدخلون الفيلا ويفضون الحفلة ويكسرون السيارات.

وأضاف: أن التحريات والمعاينة كشفت أنه لم يتم التعدي على شخص واحد داخل الفيلا أو حدوث تكسير داخل الحفلة، وهو ما كشفته أقوال مالك الفيلا ومنظمي الحفل، فكيف تم التعدي على الطلاب داخل الفيلا، كما أنه ثبت العثور علي زجاجات ومواد كحولية داخل الفيلا وسرنجات، ولوحات غريبة، قائلا: معاينة النيابة للفيلا لم تعثر على مصابين ولكن عثرت على زجاجات خمور وسرنجات.

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وأوضح أنه نشر أخبار بالتعدي على الفتيات بالاغتصاب كشفت التحريات أن تلك الأخبار كاذبة، ولم تتعرض أن فتاة للتعدي، كما لم يحدث أية وقائع خطف أو تحرش أو إطلاق أعيرة نارية.

التفاصيل الكاملة لقضية حفل المنصورية

وكانت بداية الأزمة بتداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تضمنت الادعاء بتعرض الموجودين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش تحت عنوان “حفل المنصورية” للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها وأجرت تحرياتها واستمعت لعدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا الكائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا التوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

وفي يوم الواقعة نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات في قضية حفل المنصورية المقيدة برقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة أن الحفلة تم تنظيمها بصورة عشوائية من قبل إحدى الشركات الخاصة بدون إبلاغ السلطات الأمنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى حدوث فوضى واضطراب في نهاية الحفل.