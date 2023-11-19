ميناء السخنة يستقبل 500 سائح على متن سفينة تركية

استقبل ميناء السخنة التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السفينة Marella Discovery2 القادمة من تركيا، وذلك في إطار سعي المنطقة الاقتصادية لتعزيز النشاط السياحي بميناء العين السخنة.

وضمت السفينة على متنها 500 سائح وطاقم مكون من 700 فرد وذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتنشيط سياحة الموانئ وتأكيدًا على قدرة الموانئ التابعة للهيئة على استقبال مختلف أنواع السفن في ظل ما تقوم به الهيئة من تطوير مستمر للموانئ.

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الدولة تستهدف سياحة الموانئ واليخوت

وتسعى الدولة إلى تعظيم مواردها وجذب السياح إلى شواطئ مصرفي نطاق البحر الأحمر أو البحر المتوسط وكانت هناك توجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بسياحة الموانئ واليخوت في ظل الإهمال الشديد الذي عان منه هذا المورد الحيوي.

وقامت الدولة المصرية باتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تعظيم سياحة اليخوت أهمها:

7 قرارات لتعظيم سياحة الأثرياء

إنشاء نافذة الكترونية يتم تسجيل كافة البيانات من خلالها عبر هذا الرابط

تحصل الرسوم بالدولار الكترونيًا.

تضم المنصة روابط موقع إدارة الجوازات والهجرة والجنسية.

إصدار كود موحد لإنشاء وتشغيل الموانئ.

رسوم موحدة للتراخي على الأرصفة.

إصدار موافقة على برنامج الزيارة خلال 30 دقيقة بدل من المدة السابقة من 15 إلى 30 يوما.

ضمت النافذة الإلكترونية رابط موقع هيئة قناة السويس من أجل إتمام إجراءات عبور اليخت المجرى الملاحي.