ننشر نص أمر الإحالة في قضية حفل المنصورية، المتهمون استخدموا الشوم فى ترويع رواد الحفل وبث الذعر فى نفوسهم

حصلت فيتو على نص أمر إحالة المتهمين من أهالي منطقة كرداسة بتهمة التعدي على حاضري حفل فيلا المنصورية واستعراض القوة اتجاههم.

وجاء أمر إحالة في رقم 14981 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة، أن المتهمين "أحمد فرج"، و"إسلام سالم"، و"محمد علي"، و"مسعد عبدالعال"، و"أشرف عبدالعال"، و"عطية أنور"، و"أنور عطية"، "محمد عبدالهادي"، و"ياسر سعد"، و"سعید فرج"، و"عبدالهادي سعد"، جميعهم محبوسين.

كما ضم أمر الإحالة 9 متهمين في القضية هاربين وهم كلا من "مهدي عطية"، "صلاح عطية"، "فايز عطية"، و"علاء مهدي"، و"أحمد فرج"، و"ناصر حماد"، و"عمر خالد"، و"سید محمد سنوني"، و"ناجي دخيل"

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وكشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعا في يوم 26 أكتوبر بدائرة مركز شرطة كرداسة في محافظة الجيزة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وهددوا بهما واستخدموهما ضد رواد إحدى الحفلات وقاطني

محيطها، بأن أشهروا في وجوههم بعض الأدوات، بقصد تروعيهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم، لفرض السطوة عليهم.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين أتلفوا بعض من محتويات الحفل، لإرغامهم على تركه، واستكملوا تعديهم بإتلاف بعض من مركبات رواده، باستخدام ذات الأدوات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تمكنوا بذلك من بث الرعب في نفوس الموجودين، وتكدير سلمهم وأمنهم وتعريض حياتهم للخطر، ملحقين الأذى بممتلكاتهم.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات- شوم، عصي- التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحملها، أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية تقتضي ذلك.

التفاصيل الكاملة لقضية حفل المنصورية

وكانت بداية الأزمة بتداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تضمنت الادعاء بتعرض الموجودين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش تحت عنوان “حفل المنصورية” للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها وأجرت تحرياتها واستمعت لعدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا الكائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا التوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

وفي يوم الواقعة نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات في قضية حفل المنصورية المقيدة برقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة أن الحفلة تم تنظيمها بصورة عشوائية من قبل إحدى الشركات الخاصة بدون إبلاغ السلطات الأمنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى حدوث فوضى واضطراب في نهاية الحفل.