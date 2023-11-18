السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ أسيوط يناقش اللائحة المالية والإدارية لمركز معلومات شبكات المرافق

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لائحة العمل المالية والإدارية لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية الذي يعتبر أول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

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حماية استثمارات وتأمين المرافق 

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة اتخاذ باقي الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وفي إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية لاستثمارات وتأمين المرافق.

 جاء ذلك خلال لقاءه بمحمد بشير مدير مركز معلومات شبكات المرافق، والمهندسة رانيا مجدي نائب رئيس مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة.

مركز شبكات المرافق 

وتناول اللقاء ما تم تنفيذه من أعمال داخل مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.
وأكد محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية وتقديمه للخدمات المنوط به تقديمها للمواطنين والجهات المختلفة بطريقة سهلة وميسرة خاصة مع توافر أحدث الأجهزة والمعدات في المركز كـ(رادار أرضي بعمق 8 متر، والرفع المساحي، وكشف أغطية معدنية، تحديد مسارات كابلات، أجهزة حاسب آلي، ومحطة رصد مساحية متكاملة بمحرك وبدون محرك، وميزان قامة... وغيرها). 

وأكد محافظ أسيوط أهمية البيانات والمعلومات الدقيقة وخرائط مرافق تحت الأرض ومخطط الأعمال الانشائية والمشروعات البنية الأساسية كـ (الكهرباء، والغاز الطبيعي، والتليفونات، والمياه، والصرف الصحي) التي يصدرها المركز على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) والتحديث المستمر لها من خلال قاعدة بيانات متكاملة.

واشار إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك للحد من ظاهرة الحفر العشوائي للشوارع والميادين والحفاظ على البنية التحتية (المرفق العمومي) واصدار تراخيص الحفر الفنية ومعاونة المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع بالمحافظة وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى عن طريق فرق ومجموعات العمل الميداني وحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض من التدمير في نطاق المحافظة.

محافظ أسيوط: رصف الشوارع بعد توصيل المرافق للحفاظ على المال العام


ولفت محمد بشير مدير مركز معلومات شبكة المرافق والبنية التحتية إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للمركز منذ قرار إنشاءه وتنفيذ الفعاليات والتدريبات لرفع كفاءة العاملين به وتقديمه للدعم اللازم لسير العمل به وذلك لتقديم الخدمات بأعلى جودة ووفقًا للمعايير والمواصفات العالمية.

واشار إلى اسهام المركز في تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية ما يسهل على المسئولين اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم موضحًا أن الاجتماع تضمن مناقشة بنود اللائحة المالية والإدارية للمركز واستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة لإقرارها رسميًا من وزارة المالية.

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