أمطار دون توقف على بورسعيد وانخفاض درجة الحرارة (فيديو)

شهدت محافظة بورسعيد منذ صباح باكر، سقوط متواصل للأمطار بغزارة مع انخفاض كبير جدا في درجات الحرارة، وأجواء شتوية استمرت منذ الصباح اليوم وحتى وقتنا هذا.

ورصدت فيتو منذ قليل سقوط أمطار بشكل غزير على محافظة بورسعيد دون توقف عن انخفاض درجة الحرارة مما دفع المواطنين لارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

سقوط أمطار على بورسعيد، فيتو

وكان قد وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بسرعة انتشار فرق الأحياء الميدانية للتعامل السريع مع ٱثار مياه الأمطار بالشوارع تزامنًا مع موجة الطقس الغير مستقرة، فضلا عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء على مدار ٢٤ ساعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع ٱثار التقلبات الناتجة عن الطقس.

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وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد قامت برفع ٱثار المياه فور سقوط الأمطار بجميع أحياء بورسعيد، وأن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار جهود الاجهزة التنفيذية في رفع وسحب مياه الأمطار، مع رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة.

موضحًا أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وأكد اللواء عادل الغضبان أن المحافظة دفعت بعدد كبير من السيارات الناقلة و"الفاكيوم والنافوري" الخاصة بسحب وشفط المياه، والأطقم الفنية، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار.

وشدد محافظ بورسعيد على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس، لافتا إلى أنه تم التنسيق بين غرف العمليات بالمحافظة والأحياء وبورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للقيام بتطهير بالوعات الأمطار لسرعة تصريف المياه من خلال سيارات الكسح وطلمبات الشفط، فضلا عن انتشار أطقم العمل والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار وأماكن تجمعها، وإعادة توزيعها طبقًا لطبيعة المناطق التي تعرضت للأمطار، لضمان الاستفادة الكاملة منها وموافاة مركز العمليات بأي تداعيات عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.