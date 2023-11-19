الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يبحث حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا، لمتابعة حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وإعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة بقنا، بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة والحفاظ على المال العام، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير المساعد، والمهندسة هويدا النوبي نائب رئيس هيئة المساحة وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك بقنا، والمهندس محمد إسماعيل مدير المساحة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع، بنود البروتوكول الموقع بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة قنا، والذى يهدف إلى حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مرحلة الحصر وإعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة بمحافظة قنا مع توفير الإحداثيات الدقيقة لكل قطعة أرض أملاك الدولة.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة يهدف إلى الحفاظ عليها وسهولة توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية مستقبلا، واستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة، تنفيذا لرؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.

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