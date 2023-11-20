اليوم العالمي للتليفزيون، هل نجحت المنصات الرقمية في استقطاب الجمهور من دراما الفضائيات؟ مخرجون وكُتاب ونُقاد يجيبون

تزامنًا مع اليوم العالمي للتلفزيون الذي يحل في الحادي والعشرين من نوفمبر كل عام، يتجدد السؤال: هل فقد التليفزيون مكانته في ظل ظهور وسائط وتقنيات أكثر تطورًا وحداثة؟

على صعيد الدراما مثلا، ومنذ ظهور المنصات الرقمية المختلفة وهي تسعى للاختلاف والتميز عما يقدم في التلفزيون لجذب الجمهور لها إما بتناول مواضيع جريئة أو تقديم المحتوى الدرامي بدون فواصل إعلانية فقد أثرت ظهور تلك المنصات على صناعة الدراما وأصبحت المنافسة مشتعلة بين القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية في تقديم كل ما هو جديد لصالح المشاهد فهل نجحت بالفعل المنصات الرقمية في استقطاب الجمهور من دراما الفضائيات التلفزيونية؟ نتعرف على إجابة هذا السؤال عبر سطور هذا التحقيق.

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المنصات نافذة عرض جيدة للمسلسلات ونجحت في استقطاب جمهور التلفزيون

وقالت المخرجة شيرين عادل في تصريح خاص لفيتو إن المنصات نافذة عرض جيدة للمسلسلات ونجحت في استقطاب جمهور التلفزيون وفتحت باب لإنتاج جيد، وفي النهاية ما يتم عرضه على المنصات هو دراما تلفزيونية ولكن ما يميز المنصات وجود تنافس كبير بينهم مما يجعل كل منصة تقدم الجديد لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الجمهور.

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وعن المضامين المقدمة عبر المنصات أشارت إلى ان هناك أفكار جيدة أحدثت الكثير من المشاهدات وهناك أفكار لن يسمع عنها أحد رغم عرضها على تلك المنصات ومن امثلة المسلسلات التي أحدثت ضجة ونسبة مشاهدات عالية مثل مسلسل بالطو.

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المخرجة شيرين عادل تشجع اي إنتاج درامي يفتح باب رزق جديد

وعبرت المخرجة شيرين عادل عن مدى تشجيعها للإنتاج الدرامي عبر المنصات الرقمية أو التلفزيون قائلة: "بشكل عام أشجع أي إنتاج يفتح سكة جديدة لناس تشتغل ولا امانع من إخراج مسلسل لإحدى المنصات المهم يكون فكرة هادفة ويكون انتاج كويس".

السيناريست زينب عزيز:افضل مشاهدة المسلسلات عبر التلفزيون بكل فواصلها الإعلانية

وعلى الجانب الآخر قالت الكاتبة والسيناريست زينب عزيز في تصريح خاص لفيتو: "انا لا اتابع الإنتاج الدرامي على المنصات ولكني افضل المشاهدة عبر التلفزيون، وذلك لأنني أفضل متابعة المسلسل بكل فواصله الإعلانية فتلك هي المتعة الحقيقة بالإضافة إلى عدم المعرفة الكاملة لطرق تحميل هذه التطبيقات والمنصات الرقمية وكيفية الاشتراك بها".

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اتجاه الكثير لمتابعة المسلسلات عبر التلفزيون لعدم القدرة على التعامل مع التكنولوجيا

وأردفت أن هذا الاتجاه يسير إليه الكثير فهم يفضلون مشاهدة مسلسلهم المفضل عبر التلفزيون رغم وجود فواصل إعلانية إلا أنهم يتلذذون بالمشاهدة بالإضافة الى أن الكثير لا يستطيع التعامل مع المنصات وتحميها وليس لديه العلم بطرق الاشتراك.

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المنصات الرقمية استطاعت استقطاب عدد كبير من الجمهور

وفي السياق ذاته قال المؤلف والكاتب محمد صلاح العزب في تصريح خاص لفيتو إن المنصات الرقمية استطاعت استقطاب عدد كبير من الجمهور ولكن هذا لا يؤثر على المشاهدة عبر التلفزيون بشكل كبير، فهناك الكثير من محبي الدراما يتابعون وسيليتي التلفزيون والمنصات، ولكن المنصات استطاعت تقديم أنواع مختلفة من المضامين الدرامية عن التلفزيون والتي تختلف في أسلوب الحكي وفي طول المسلسلات وجرأة الموضوعات التي تتناولها.

وتابع: في البداية كان هناك تخوفات من عدم اتجاه الجمهور للمنصات بسبب الاشتراكات على عكس التلفزيون ولكن مع التجربة تم إثبات العكس حيث اتجه الكثير من متابعي المسلسلات على التلفزيون إلى الاشتراك بتلك المنصات لمتابعة الإنتاج الدرامي عليها وفي بعض الأحيان تحدث المسلسلات المعروضة على المنصات ضجة أكبر من المسلسلات التي تعرض على التلفزيون مما يجعل الجمهور يبحث عنها لمشاهدتها.

مسلسل سفاح الجيزة حقق نجاحا كبيرا رغم عرضه على إحدى المنصات الرقمية

وعن مسلسل سفاح الجيزة الذي قام بتأليفه قال المؤلف محمد صلاح العزب: " كنت متخوف إن المسلسل معروض على منصة وان المشاهدات لم تكن بالملايين كما يحدث على الأعمال الدرامية المعروضة على التلفزيون ولكن كنت متوقع نجاحه وبعد عرض المسلسل لمست نجاحه والجمهور كان يبحث عن المسلسل ونسبة المشاهدة كانت عالية بشكل أكبر كما لو تم عرضه على التلفزيون

ما يميز المنصات الرقمية عن التلفزيون

ومن جانبه قال الناقد الفني طارق الشناوي في تصريح خاص لفيتو إن المنصات تستحوذ على عدد كبير من الجمهور لأنها تمتاز بشيء تجاوزت فيه التلفزيون وهو اختيار معاد العرض وهذا لا يعني انتهاء عصر الدراما التلفزيونية بل لكل شيء متعته فالمشاهدة الجماعية لها مذاق خاص أمام التلفزيون على عكس المشاهدة الفردية المنعزلة.

وتابع “الشناوي” أن المنصات فتحت المجال للتجربة أكثر من الفضائيات بمعنى وجود نجم غير مشهور على الفضائيات فيتم تجربته في عمل درامي على المنصات بسبب قلة الميزانية وبالتالي لا يوجد مغامرة مالية مخيفة للمنتج هذا بالإضافة إلى أنها أحدثت تغيرات في النمط الدرامي فنجد عمل فني صغير من حيث عدد الحلقات وهذا يعطي مساحات أكثر للإبداع وهذا ما يجعل وجود المنصات باقي بقوة.

طارق الشناوي: لا يوجد فرق بين الكتابة للتلفزيون أو المنصات الرقمية

وأكد أنه لا يوجد فرق بين الكتابة للتلفزيون أو المنصات في الدراما بل إن الفارق الوحيد ان المنصات تكلفة إنتاجها أقل فالمغامرة ستكون أكثر وهامش الرقابة أقل وهذا يفيد الدراما.

العمل الجيد يفرض نفسه على المشاهد

وفي ذات السياق قال الناقد الفني محمد شوقي في تصريح خاص لفيتو:"انا بشوف أن العمل الجيد يفرض نفسه مثل القصص التي تم عرضها على التلفزيون المأخوذة من كتاب ٥٥ مشكلة حب للكاتب مصطفى محمود ورغم عرضه على التلفزيون إلا أنه حقق نجاح كبير وواسع وفرض نفسه وهناك بعض المسلسلات على المنصات مثل مسلسل بالطو الذي تم عرضه على إحدى المنصات وحقق أيضا نجاحا كبير وهذا يوضح ان العمل الجيد يفرض نفسه على المشاهد سواء كان معروض بالمنصات أو التلفزيون "

المنافسة بين المنصات الرقمية والتلفزيون كبيرة

وأردف أن المنصات اليوم تحاول التجديد وعندما شعرت بذلك المحطات الفضائية أصبحت تعلي سقف التوقعات وتزيد من التجديد فزادت المنافسة بينهما وهذا لا يعد عيبا مادام في مصلحة المشاهد لأن التنافسية تصب في مصلحة المشاهد ومصلحة المجال الفني ككل مؤكدا أن الكتابة والإخراج والإنتاج مختلفة لمسلسلات المنصات وهذا يجعل الممثل قمة في الإبداع حيث عبر عن ذلك قائلا: "الكتابة الكويسة تخلق ممثل جيد ".

وأوضح أنه لا يمكن أن نقول أن المسلسلات التي تعرض على التلفزيون ليست مختلفة في الكتابة فهي حاولت التجديد من أساليبها لمواكبة التطورات وتحقيق مصلحة المشاهد وأكبر مثال قصة ألفريدو التي تم عرضها مؤخرا والتي قامت ببطولتها الفنانة إلهام شاهين حيث تعاطف معها الكثير حتى معارضيها أحبوها في هذا الدور لأنها جسدته بصدق وهنا تلعب الكتابة الجيدة دورا هاما في خلق عمل درامي جيد هذا بالإضافة لتكاملها مع الإنتاج والإخراج فالعمل الفني دائرة متصلة بعضها البعض وننتهي بقول القاعدة التالية أن العمل الجيد يفرض نفسه

الفواصل الإعلانية سببا في ابتعاد الجمهور عن متابعة المسلسلات التلفزيونية

وأكد الناقد محمد شوقي أن هناك عيبا في المسلسلات التي تعرض على التلفزيون وهي وجود كم كبير من الفواصل الإعلانية التي تفصل المشاهد بعد تعلق كبير بينه وبين شخصيات العمل وانا شخصيا من المستحيل أن أشاهد مسلسل على التلفزيون وذلك بسبب كثرة الإعلانات التي تفصل حالة التوحد مع الشخصية وخاصة أن هناك بعض الإعلانات المستفزة وهذا ما جعل الكثير من المشاهدين والمتابعين للسباق الدرامي في رمضان للاشتراك في المنصات ومتابعة المسلسلات من خلالها.

المؤلف محمد صلاح العزب

الناقد الفني طارق الشناوي

الكاتبة والسيناريست زينب عزيز

المخرجة شيرين عادل

الناقد الفني محمد شوقي

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