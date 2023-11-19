ممثل أمريكي يبث مقطع قصف طائرة الاحتلال للمستوطنين في طوفان الأقصى (فيديو)

إسرائيل من الداخل، كشف الممثل والإعلامي الأمريكي، جاكسون هينكل، عن مقطع فيديو، أكد أنه لطائرة الهليكوبتر، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، التي قامت بقصف المستوطنين في غلاف غزة، في يوم 7 أكتوبر الماضي، أثناء عملية طوفان الأقصى.

جاكسون هينكل يبث فيديو قتل إسرائيل لمستوطنين

وعن إسرائيل من الداخل، بث جاكسون هينكل مقطع الفيديو، الذي يظهر عددا من الأفراد وهم يهربون، بينما كانت تلاحقهم طائرة هليكوبتر، وقامت بقصفهم، ليوضح هينكل أن الفيديو لعدد من المستوطنين الإسرائيليين، الذين قصفتهم طائرة هليكوبتر إسرائيلية أثناء عملية طوفان الأقصى.

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الممثل الأمريكي جاكسون هينكل، فيتو



وكتب جاكسون هينكل عبر حسابه بمنصة "أكس"، تويتر سابقًا، "إسرائيل هآرتس (وسيلة إعلام إسرائيلية)، أكدت اليوم أن طائرة هليكوبتر قتلت مدنيين إسرائيليين في السابع من أكتوبر"

جيش الاحتلال يقتل المستوطنين

وكان جاكسون هينكل قد كشف جريمة جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي ارتكبها ضد مواطنيه في الساعات الأولى لعملية طوفان الأقصى، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال قام بقتل العديد من المستوطنين في يوم 7 أكتوبر الماضي، الأمر الذي دفع الصحيفة العبرية "هآرتس" لرفع دعوى قضائية ضده.

🚨🇮🇱 ISRAEL & HAARETZ (Israeli media) have now confined that an ISRAELI HELICOPTER MURDERED ISRAELI CIVILIANS on October 7th!

pic.twitter.com/ma6l3irke2 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 18, 2023

لكن جاكسون هينكل فاجأ متابعيه قائلًا: "أسقطت صحيفة هآرتس تهديدها بالدعوى القضائية ضدي واعترفت بأنني كنت على صواب فيما يتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية!"

وتابع الإعلامي والممثل الأمريكي جاكسون هينكل حديثه قائلًا: "هآرتس وإسرائيل تعترفان بأن إسرائيل قتلت مدنيين إسرائيليين في 7/10 في هجمات بطائرات هليكوبتر بعد أن هددت هآرتس بمقاضاتي بسبب نفس التقرير!"

تقرير صادم لشرطة الاحتلال عن طوفان الأقصى

جدير بالذكر أن صحيفة "هآرتس" العبرية، كشفت في تقرير صادم لها، كشفت أن الشرطة الإسرائيلية تجري تحقيقًا يفيد أن طائرة حربية إسرائيلية "هليكوبتر" قصفت يوم 7 أكتوبر المحتفلين الإسرائيليين والأجانب قرب مستوطنة ريعيم في غلاف غزة.

🚨🇮🇱 HAARETZ & ISRAEL ADMIT that ISRAEL MURDERED ISRAELI CIVILIANS on 10/7 in helicopter attacks after Haaretz threatened to SUE ME for the same report!



🚨🇮🇱 Subscribe to my X Premium for $3 to support my work in EXPOSING ZIONIST LIES! pic.twitter.com/AETQJRX59p — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 19, 2023



كما ذكرت صحيفة "هآرتس" أيضًا، أن تحقيقات شرطة الاحتلال كشفت أن المروحية العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت مسؤولة عن قتل إسرائيليين خلال الحفل الموسيقي في غلاف غزة، يوم 7 أكتوبر، أي أثناء عملية طوفان الأقصى.

وأوضحت الصحيفة أن المقاومين الفلسطينيين، التابعين لحماس، لم يكونوا على علم مسبق بالاحتفال، الذي أقيم في مستوطنة ريعيم في يوم عملية طوفان الأقصى، حيث قُتل فيه 364 شخصا، منهم جنسيات أجنبية.

دبابات الاحتلال تقصف المستوطنين

كما ذكرت تقارير إعلامية في إسرائيل أن الجثث المتفحة التي ادعى نتنياهو أن المقاومين قاموا بإحراقها في 7 أكتوبر، تبين أنها بسبب قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لهؤلاء المدنيين.

طائرة هليكوبتر تابعة للاحتلال تقصف المستوطنين في رعيم، فيتو



وأشارت تقرير "هأرتس" إلى أن تحقيق شرطة الاحتلال أكد أن القصف الجوي لطائرة جيش الاحتلال الإسرائيلي أسفر عن قتلى في صفوف المستوطنين الإسرائيليين، وأفراد من المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أن التحقيق سيضع الحكاية الإسرائيلية عن قتل المقاومين الفلسطينيين للمستوطنين والأجانب على المحك.

جدير بالذكر أن الممثل والإعلامي الأمريكي، جاكسون هينكل، كشف عن الجرائم التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى، مؤكدًا ما كشفته صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية، عن أكاذيب جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: "إن الصحيفة الإسرائيلية تفضح أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي من ٧ أكتوبر"، أي منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".

الممثل والإعلامي جاكسون هينكل، فيتو



وفي يوم 29 أكتوبر، ذكر جاكسون هينكل أن تحقيق صحيفة "هآرتس" كشف أكاذيب إعلام الاحتلال الإسرائيلي، الذي قام بترويجه منذ بداية عملية طوفان الأقصى، مؤكدًا إن عدد القتلى من الإسرائيليين لا يتعدون 900 شخص نصفهم من جنود الاحتلال، وتم قتلهم أثناء قصف بالدبابات، وذلك خلاف ما يدعيه الاحتلال.