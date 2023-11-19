جهود وزارة العمل لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة بالمحافظات المختلفة

أكدت الدكتورة شيرين عبد الحي مدير إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغ لملف تمكين المرأة اقتصاديًا، وبناءً عليه تحرص وزارة العمل من جانبها على حماية المرأة في مختلف مراحلها العمرية.

التمكين الاقتصادي للمرأة

واضاف في تصريحات صحفية يوجد إدارة عامة لشئون المرأة والطفل منوط بها تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة ومن لديهن أطفال منخرطين في سوق العمل إضافة لذوات الهمم وذلك عن طريق تدريبهن على عدد من الحرف، مثل: "الخياطة والتطريز والطباعة على الأواني والمنسوجات"، إلى جانب تنمية مهاراتهن على كيفية إدارة المشروعات وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية، وبالتوازي مع ذلك تعمل مراكز التدريب المهني -التي يُقدر عددها بـ75 مركز ثابت ومتنقل- على تدريب الفتيات والسيدات بالفئة العمرية من 18 لـ45 عامًا على عدد من الحرف اليدوية المتنوعة حسب اختيارهن.

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توفير فرص عمل

وأشارت الى انه عقب انتهاء فترة التدريب التي تختلف من مهنة لأخرى تحصل المرأة على شهادة اجتياز معتمدة من جانب الوزارة تؤهلها للدخول في سوق العمل، ويُحسب للوزير الاهتمام البالغ بهذا الملف إذ أرسل منذ عام تقريبًا وحدة تدريبية متنقلة لمحافظة جنوب سيناء وتم تدريب 800 سيدة على عدد من الحرف التراثية ومشاركة منتجاتهم النهائية في عدد من المعارض.

نشرات التوظيف

وإلى جانب ما سبق يوجد قطاع التشغيل المنوط به توفير فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص يتم الإعلان عنها في نشرات التوظيف التي يتم نشرها على الموقع الرسمي للوزارة، كما يوجد أيضًا مكاتب التمثيل العمالي خارج البلاد التي تقوم بتوفير عدد من فرص العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.