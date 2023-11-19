توعية طلاب المدارس والجامعات في الإسكندرية بالسلامة والصحة المهنية

أعلنت وزارة العمل عن استكمال سلسلة ندوات التوعية بالقطاع التعليمي لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بمدارس وجامعات محافظة الأسكندرية، لتوعية الطلاب والعاملين والإداريين بأهمية تطبيق اشتراطات وأساليب السلامة والصحة للحفاظ على الأرواح والممتلكات من المخاطر المختلفة المحيطة بهم، ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها الوزارة من خلال إدارات السلامة والصحة المهنية التابعة لمديريات العمل بالمحافظات.

أساليب السلامة والصحة المهنية

وجاء ذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بين العاملين والطلاب باشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية على كافة المستويات، وأهمية تطبيقها في الحياة اليومية بما يحمي الإنسان والمكان الموجود فيه من انواع المخاطر المختلفة.

Advertisements

مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية نظمت من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية عدة ندوات للتوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل لخلق بيئة عمل آمنة في قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوى البشرية.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالمحافظة، ان سلسلة الندوات بدأت بالمدارس التالية: مدرسة قايتباي الإعدادية بنين، ومدرسة الشهيد مهيد الهواري ببرج العرب الجديدة، ومدرسة الزهراء ببرج العرب، ومدرسة طه حسين الإعدادية بنات، ومدرسة خديجة بن خويلد، وبمشاركة عدد من الطلبة والعاملين، تناولت جميعها مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية (طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطر والتوعية بمخاطر بيئة العمل.

الوحدة المتنقلة بأسيوط

أعلنت وزارة العمل عن ختام فعاليات برنامج التدريب المهني المجاني على مهنة التفصيل والخياطة، والذي نفذته مديرية العمل بمحافظة أسيوط بوحدة التدريب المتنقلة بمركز ومدينة البداري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك التي أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات المختلفة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023 - 2024، التي اعتمدتها الإدارة وتنفذها في مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه جرى الانتهاء من الدورة التدريبية جوانبها النظرية والعملية من خلال نظام ساعات التدريب المعتمدة، وأوضح علي سيد مدير مديرية العمل بأسيوط، أن مثل هذه الدورات التدريبية يتم تنفيذها في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة والتي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب والفتيات على بعض الحرف والمهن التي يتطلبها السوق في المحافظات حتى تكون مصدرًا رئيسًا للدخل في المستقبل القريب، ومنوهًا إلى أنه في نهاية الدورات التدريبية يُمنح الخريج شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للدورة بنجاح وذلك بعد تخطيه للاختبارات النظرية والعملية على حد سواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.