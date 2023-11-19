الأحد 19 نوفمبر 2023
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حوادث

دفاع المتهمين في حفل المنصورية: لا يوجد بلاغ واحد أو مجني عليه بالقضية

محاكمة المتهمين في
محاكمة المتهمين في حفل المنصورية، فيتو

أكد دفاع المتهمين في قضية حفل المنصورية خلال مرافعتهم أمام محكمة شمال الجيزة، في أولى جلسات محاكمة المتهمين باستعراض القوة ضد الحاضرين في الحفل، أن الاتهامات الموجهة للمتهمين لا أساس لها من الصحة، ودفع المحامون بانتفاء لجريمة استعراض القوة.

وكشف دفاع المتهمين أن استعراض القوة تعني فرض السطوة والسيطرة على المجني عليه بقصد إلحاق الأذى به أو تعريض حياته للخطر أو تهديد أمنه واستقراره، وعند تطبيق ذلك على الجريمة الواقعة، فقد خلت كل الأوراق من وجود أي أدلة تدين المتهمين.

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وأوضح أن الأوراق خلت كلها من أي بلاغ ضد المجني عليهم أو شاهد إثبات واحد ضد المتهمين بارتكاب الجريمة، فضلا عن عدم ضبط ثمة أسلحة مع المتهمين.

وكشف أنه لا يوجد شخص متضرر من الحفل، أو ظهور مجني عليه يتهمون المتهمين باستخدام القوة والعنف والبلطجة عليهم، علاوة  على عدم ضبط أي أسلحة أو أدوات حوزة المتهمين حال ضبطهم.

وكشف أن جميع الفيديوهات المنتشرة لأشخاص مجهولة لم تسفر التحقيقات عن كونها تخص أي من المتهمين، لم يقر مالك الفيلا أو منظمي الحفل أو نشري الأخبار الكاذبة بأن أي متهم ارتكب تلك الجرائم.

التفاصيل الكاملة لقضية حفل المنصورية

وكانت بداية الأزمة بتداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"  تضمنت الادعاء بتعرض الموجودين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش تحت عنوان “حفل المنصورية” للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها وأجرت تحرياتها واستمعت لعدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا الكائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا التوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

وفي يوم الواقعة نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات في قضية حفل المنصورية المقيدة برقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة أن الحفلة تم تنظيمها بصورة عشوائية من قبل إحدى الشركات الخاصة بدون إبلاغ السلطات الأمنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى حدوث فوضى واضطراب في نهاية الحفل.

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