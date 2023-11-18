السبت 18 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، 22 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الرمان في سوق العبور

الرمان، فيتو
الرمان، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2023، تباينًا في  أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم السبت

  وسجل سعر  جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 5.5 إلى 8.5 جنيه، برتقال سكري من 5.5 إلى 6.5 جنيه، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5.5 إلى 8.5 جنيه، برتقال بلدي من 5 إلى 6.5 جنيه.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

 وتراوح سعر عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 10 إلى 13 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

 وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت، بلغ سعر بلح أم الفراخ من 6 إلى 9 جنيهات، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح زغلول من 16 إلى 20 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 9 إلى 15 جنيهًا،  بلح بارحي 60 جنيهًا،  بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم السبت

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، سجل  سعر رمان من 8 إلى 22 جنيهًا، الجوافة من 6 إلى 12 جنيهًا، فراولة من 20 إلى 30 جنيهًا، سعر كانتلوب من 9 إلى 14 جنيهًا، سعر تين برشومي من  7 إلى 13 جنيهًا،  سعر كاكا من 10 إلى 20 جنيهًا، وتراوح سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم السبت، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم السبت

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش من 15  إلى 25 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا.

وسجل  سعر أناناس 50 جنيهًا، سعر باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كيوي 30 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم السبت

وتراوح سعر موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 17-11-2023 في الدقهلية

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أسعار الفاكهة اليوم، 20 جنيهًا أقل سعر لكيلو المانجو في سوق العبور

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