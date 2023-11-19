الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

تكثيف الجهود لشفط وكسح مياه الأمطار من شوارع وميادين الإسكندرية (صور)

تكثيف الجهود لشفط
تكثيف الجهود لشفط وكسح مياه الأمطار، فيتو

واصل العاملين بهيئة الصرف الصحى بالإسكندرية الانتشار في كافة الميادين والشوارع العامة لكسح مياة الأمطار عقب هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في المحافظة، واشتدت إلى غزيرة  وذلك تزامنا مع انطلاق أيام فصل الشتاء ونوة المكنسة.

ودفعت شركة الصرف الصحى برئاسة اللواء محمود نافع رئيس الشركة بسيارات الصرف والدمج لشفط ورفع تراكمات مياه الأمطار من كافة الميادين وتيسير الحركة المرورية.

وحرص الباعة الجائلون على الانصراف من الميادين والشوارع العامة هروبا بسلعهم من الأمطار خوفا من زيادة شدة الأمطار، والتسبب في خسائر لهم وسط تواجد مسئولي وتنفيذي أحياء المحافظة ورفع درجات الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار وتطهير الشنايش والمطابق في المحافظة. 

 تعطيل الدراسة اليوم

وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر، بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

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 وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية اليوم الأحد 19 نوفمبر.
ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية طقس

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