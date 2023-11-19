الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تدمير 4 مساجد في قصف إسرائيلي لجباليا بقطاع غزة (فيديو)

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكدت منى عوكل مراسلة قناة القاهرة الإخبارية أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة بقطاع غزة، بعد استهداف مدرستين بالفاخورة وتل الزعتر للمرة الثانية، ومجزرة مخيم جباليا.

ووفقا لآخر المعلومات، كشفت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية أنه تم منذ قليل تدمير 4 مساجد في منطقة جباليا، وهناك حديث عن عدد كبير من الإصابات والشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات محافظات قطاع شمال غزة.

وأكدت أن الاشتباكات مازالت مستمرة وعنيفة جدا في مناطق الشمال تحديدا في بيت لاهيا وبيت حانون، ومحور القرم شرق جباليا

Advertisements

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا شرق مدينة رفح في غزة وأسفر ذلك عن استشهاد 3 فلسطينيين، وأن طيران الاحتلال ينفذ سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة شمال قطاع غزة.

حملة اعتقالات

وكشفت وسائل إعلام أجنبية، أن حصيلة الاعتقالات في بلدة طمون شملت كلا من: عبد الله هزاع بني عودة، أحمد أمجد أنيس بشارات، وسيم سليمان عبد الله بني عودة، وعاطف زايد بني عودة للضغط على نجله لتسليم نفسه.

من جانب آخر، وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أمس السبت، دعوة إلى نظيره الأمريكي جو بايدن، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الرئيس الفلسطيني: إن التاريخ لن يبرئ أحدًا من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأضاف محمود عباس أبو مازن: "شعبنا يتعرض لجرائم حرب تستوجب العقاب، ولا يمكن أن تكون دفاعا عن النفس".
وفي وقت سابق من أمس السبت، ذكر الرئيس الأمريكي، جو بايدن أنه ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.

مخططات إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة 

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، في ظل العديد من المخططات التي طرحتها إسرائيل بهدف السيطرة على قطاع غزة وترحيل الفلسطينيين لتصفية القضية إلى الأبد.

ومن بين المخططات التي طرحتها إسرائيل أن يكون لها وجود أمني في  قطاع غزة بالإضافة إلى إنشاء منطقة عازلة تتواجد فيها قوة اممية بمشاركة دول الجوار.

وأعرب مسئولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقهم من الفكرة التي طرحها مسئولون إسرائيليون سابقون لإقامة "منطقة عازلة" محصنة في شمال غزة لحماية إسرائيل من أي هجوم مستقبلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

غزة الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الاخبارية جيش الاحتلال عاطف زايد بني غزة والضفة مجزرة مخيم جباليا وسائل اعلام فلسطينية منطقة جباليا

مواد متعلقة

رئيس مؤتمر المناخ يوجه 5 رسائل إلى الأطراف، تعرف عليها

رئاسة مؤتمر المناخ 28 تسمح للجمهور بزيارة المنطقة الخضراء مجانا

وزيرة البيئة: بدء التنفيذ التجريبي للخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى 2100

4 إجراءات يجب اتخاذها لترشيد استهلاك المياه (إنفوجراف)

التوافق الأمريكي الصيني مسار جديد ينذر بنجاح مؤتمر المناخ COP28

7 عادات غذائية خاطئة يتبعها المراهقون.. احذروها (انفوجراف)

12 توصية مهمة بختام قمة مصر الأولى للحد من المخاطر.. التوسع في بناء المدن الذكية.. وزيادة تمويل المشروعات الخضراء أبرزها

رئيس مؤتمر المناخ: البلدان العربية تساهم بنسبة 5% فقط من الانبعاثات العالمية

الأكثر قراءة

الانفلات الأمني في ليبيريا أزمة كبرى تواجه منتخب مصر أمام سيراليون بتصفيات المونديال

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون بتصفيات المونديال

أسعار التصالح فى مخالفات البناء (إنفوجراف)

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

غدا، حسين لبيب يدعو مجلس إدارة الزمالك لاجتماع بالنادي

تفسير حلم الغراب في المنام وعلاقته بالفقر وضياع المال وسوء العاقبة

طوارئ بالمحافظات تحسبًا لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة

الأرصاد: سحب ممطرة على السواحل الشمالية والوجه البحري

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 20-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الإثنين 20-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار التصالح فى مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغراب في المنام وعلاقته بالفقر وضياع المال وسوء العاقبة

ما تأثير النعاس على الوضوء والصلاة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية