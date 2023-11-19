تدمير 4 مساجد في قصف إسرائيلي لجباليا بقطاع غزة (فيديو)

أكدت منى عوكل مراسلة قناة القاهرة الإخبارية أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة بقطاع غزة، بعد استهداف مدرستين بالفاخورة وتل الزعتر للمرة الثانية، ومجزرة مخيم جباليا.

ووفقا لآخر المعلومات، كشفت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية أنه تم منذ قليل تدمير 4 مساجد في منطقة جباليا، وهناك حديث عن عدد كبير من الإصابات والشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات محافظات قطاع شمال غزة.

وأكدت أن الاشتباكات مازالت مستمرة وعنيفة جدا في مناطق الشمال تحديدا في بيت لاهيا وبيت حانون، ومحور القرم شرق جباليا

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا شرق مدينة رفح في غزة وأسفر ذلك عن استشهاد 3 فلسطينيين، وأن طيران الاحتلال ينفذ سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة شمال قطاع غزة.

حملة اعتقالات

وكشفت وسائل إعلام أجنبية، أن حصيلة الاعتقالات في بلدة طمون شملت كلا من: عبد الله هزاع بني عودة، أحمد أمجد أنيس بشارات، وسيم سليمان عبد الله بني عودة، وعاطف زايد بني عودة للضغط على نجله لتسليم نفسه.

من جانب آخر، وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أمس السبت، دعوة إلى نظيره الأمريكي جو بايدن، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الرئيس الفلسطيني: إن التاريخ لن يبرئ أحدًا من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف محمود عباس أبو مازن: "شعبنا يتعرض لجرائم حرب تستوجب العقاب، ولا يمكن أن تكون دفاعا عن النفس".

وفي وقت سابق من أمس السبت، ذكر الرئيس الأمريكي، جو بايدن أنه ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.

مخططات إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، في ظل العديد من المخططات التي طرحتها إسرائيل بهدف السيطرة على قطاع غزة وترحيل الفلسطينيين لتصفية القضية إلى الأبد.

ومن بين المخططات التي طرحتها إسرائيل أن يكون لها وجود أمني في قطاع غزة بالإضافة إلى إنشاء منطقة عازلة تتواجد فيها قوة اممية بمشاركة دول الجوار.

وأعرب مسئولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقهم من الفكرة التي طرحها مسئولون إسرائيليون سابقون لإقامة "منطقة عازلة" محصنة في شمال غزة لحماية إسرائيل من أي هجوم مستقبلي.