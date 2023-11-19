الأحد 19 نوفمبر 2023
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سياسة

الأنبا باخوميوس يدشن كنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور

الأنبا باخوميوس،
الأنبا باخوميوس، فيتو

دشّن نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية للأقباط الأرثوذكس، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة دمنهور.

شارك نيافة الأنبا باخوميوس صلوات التدشين والقداس الذي تلاه نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين. 

الشهيد مار جرجس

ودُشِّن المذبح الأوسط على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح القبلي على اسم القديس القمص بيشوي كامل، إلى جانب شرقية الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب) والأيكونوستاس (حامل الأيقونات)، وأيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.

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وخلال القداس تمت سيامة الخادم ماهر وهبة رئيسًا للشمامسة باسم أرشيدياكون باسيلي، والخادم عادل صبحي رئيسًا للشمامسة باسم أرشيدياكون بولس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما أودع نيافة الأنبا باخوميوس رفات الشهيد مار جرجس بالكنيسة بعد إحضاره من دير الشهيد بقرية ميت دمسيس، وافتتح قاعة المناسبات بالكنيسة ذاتها.

وجاء تدشين الكنيسة بعد الانتهاء من أعمال تجديدها، وفي الاحتفال بمرور ٧٥ عامًا على تأسيسها.

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الشهيد مار جرجس الانبا باخوميوس مطران البحيرة دير القديس مكاريوس كنيسة الشهيد مار جرجس

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