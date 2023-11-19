الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

هطول أمطار غزيرة في الإسكندرية (فيديو وصور)

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

 شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في المحافظة، واشتدت إلى غزيرة وذلك تزامنا مع بدء نوة المكنسة.

وحرص الباعة الجائلون على الانصراف من الميادين والشوارع العامة هروبا بسلعهم من الأمطار خوفا من زيادة شدة الأمطار، والتسبب في خسائر لهم وسط تواجد مسئولي وتنفيذي أحياء المحافظة ورفع درجات الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار وتطهير الشنايش والمطابق فى المحافظة. 

 تعطيل الدراسة اليوم

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر، بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

Advertisements

 وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية اليوم الأحد 19 نوفمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكندرية طقس أخبار طقس

مواد متعلقة

تدمير 4 مساجد في قصف إسرائيلي لجباليا بقطاع غزة (فيديو)

برشلونة يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمه للدوري الإنجليزي

التعليم تطلق برنامج تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة

الأكثر قراءة

شقيق العامري فاروق يكشف حالته الحرجة، وبكاء والديه في العناية يصيب جماهير الكرة بالحزن

العربية: جماعة الحوثي تستولي على سفينة إسرائيلية على متنها 22 شخصا

منتخب الشباب يتأخر برباعية نظيفة أمام تونس في الشوط الأول

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

ساويرس يعلق على رد أردوغان الصادم لألمانيا عن غزة: حديثه صحيح ومحرج

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في مصر

صحيفة عبرية تحذر من اقتراب الحرب الإقليمية، وقرار إسرائيلي بتوسيع الحرب ضد لبنان

نقابة الفلاحين الزراعيين تكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 20-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الإثنين 20-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن ملعب مباراة منتخب مصر أمام سيراليون (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

دعاء الفجر لجلب الخير والرزق والبركة

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها

المزيد
الجريدة الرسمية