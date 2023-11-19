خطة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة للإصلاح الاقتصادي في البرنامج الانتخابي

انتخابات الرئاسة، قال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إن الاقتصاد هو علم ويحتاج إلى متخصصين ولا يجوز الحديث فيه بشكل عام.

الإنتخابات الرئاسية، وأكد المرشح الرئاسي: أنه لم يرد فى برنامجه الانتخابي فرض تسعيرة على السلع، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة حقيقية فى الاقتصاد وارتفاع كبير فى أسعار السلع واستيراد احتياجات مصر من الخارج بنسبة 90%، ما جعل الدولار يتحكم بشكل كبير فى الأسعار.

الإنتخابات الرئاسية المقبلة

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وتابع رئيس حزب الوفد: أرى أنه لا يوجد حسن إدارة للملف الاقتصادي في مصر، ولا تطبيق للأولويات وكل ذلك وغيره جعلنا نعيش فى أزمة لم تعشها مصر من قبل.

ليصبح الوضع مترديًا، ومن يقول غير ذلك فهو شخص مغيب، لذلك تم تكليف مجموعة متخصصة من أساتذة الاقتصاد لم يرغبوا فى الإفصاح عن أسمائهم، قاموا بوضع حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية، ونعم هناك أمل.

ولكن بشرط أن يكون هناك حسن اختيار فى الانتخابات المقبلة، وهذه الفرصة للتغير السلمى الحقيقى، وأعلم جيدًا أنه سيكون هناك انتخابات حقيقية، وعلى المواطن أن يشارك باختياره لإنقاذ الوطن.

انتخابات الرئاسة، وفى وقت سابق كشف المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عن القرار الأول له حال فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية قائلًا: “إذا قدر لي وفزت برئاسة الجمهورية، فهناك تعديلات تشريعية ودستورية سأتقدم بها وفقًا للإجراءات التي ينص عليها الدستور".

انتخابات رئاسة الجمهورية

وأضاف يمامة: من حق رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء تعديلات دستورية وفقًا لنص المادة ١٧٥ والمادة ١٨٣، وعلى رأس أولوياتي في هذا الملف الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية والمحافظات والمراكز، خاصة أن هذا الملف تعطل تماما من الناحية الواقعية والحقيقية.

كما أن هناك نصوصًا خاصة بمدة الرئاسة وفق تعديلات الدستور التي جرت عام 2019، وتتطلب إعادة النظر فيها.

انتخابات رئاسة الجمهورية

حزب الوفد، استعرض الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤتمرًا صحفيًّا، بمقر حزب الوفد الرئيسي، حيث قام بعرض برنامجه الانتخابي والذي يشمل خطة لإنقاذ مصر، بحسب قوله، على أن يتم تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع.

وأشار رئيس الوفد إلى أن البرنامج لا يحمل أي انتقادات لأشخاص، إذ إن الجميع مصريون ويجتهدون لما فيه الخير للبلاد والعباد، لافتًا إلى أن برنامجه الانتخابى يتعرض لسياسات حالية وعبر 10 سنوات ماضية لم تحقق نجاحًا، واستمرارها يُعد خسارة لمصر.

انتخابات الرئاسة، واستهل الدكتور عبد السند يمامة عرض برنامجه الانتخابي بالحديث عن محور التعليم، وخطته للنهوض بالعملية التعليمية، قائلًا: لا توجد حياة بدون تعليم، وهنا نتذكر ما قاله الدكتور طه حسين: «إن التعليم الأساسى ركن أساسي للحياة الاجتماعية الصحيحة».

وأوضح رئيس الوفد أن النسبة الحالية للموازنة العامة للتعليم قليلة جدًا مقارنة بالنسبة التى كان يتم تحديدها فى حكومات الوفد والتى وصلت إلى أكثر من 20% من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن تراجع التعليم فى الوقت الحالى يعود لعدة أسباب.

لذلك يجب أن نستلهم التجربة الأمريكية التى اعتمدت على تشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلات التعليم آنذاك ونجحت هذه التجربة، لذلك يجب تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح التعليم إصلاحا كليًا بداية من المعلم وحتى الطالب، ووضع خطة سياسية ثابتة لا تتغير بتغير الوزير.