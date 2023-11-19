الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

6 صور ترصد الأحوال الجوية في الإسكندرية

حالة الطقس،فيتو
حالة الطقس،فيتو

 شهدت محافظة الإسكندرية اليوم هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق شرق وغرب المحافظة وذلك تزامنا مع بدء نوة المكنسة.

فيتو رصدت بعض الصور لسوء الأحوال الجوية بالمحافظة وسط تواجد مسئولي  وتنفيذى أحياء المحافظة ورفع درجات الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار وتطهير الشنايش والمطابق فى المحافظة.

كما حرص الباعة الجائلين على الانصراف من الميادين والشوارع العامة بسلعهم خوفا عليها من الأمطار. 

ويبدأ فصل الشتاء فلكيا 22 ديسمبر ويستمر إلى 20 مارس في نصف الأرض الشمالي.
 

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 وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

 

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية اليوم الأحد 19 نوفمبر.
ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.
 


 وشهدت محافظة الإسكندرية أمطار مستمرة من 12 مساء تفاوتت شدتها  من خفيفة إلى متوسطة على مختلف مناطق الإسكندرية وكانت غزيرة على بعض مناطق وسط خلال الساعات الأولي من صباح اليوم.

وتفقد اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتأكد من جاهزيتها، بمناطق ميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وكوبري فورد كوبري كليوباترا وأمام كلية الفنون الجميلة  وشارع الاقبال وموقع وردة العصافرة وموقع الشيراتون والمعمورة السياحي وشارع المستشارين وشارع ٢٥،
كما تفقد سير العمل بمحطات ٦  و٤ و٢ المنتزة ومحطة المعمورة البلد.

وأشار "نافع" إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٧ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

ومن خلال آخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع اعتبارا من الساعات الأولى من الأحد 19 نوفمبر  ان تشهد مناطق من محافظة الإسكندرية  أمطارا متوسطة  تزيد تدريجيا مع ساعات الفجر لتكون متوسطة إلى  غزيرة ورعدية أحيانا.
كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 50-70 كم/ س منا يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يتراوح من  3 - 5 أمتار .

ونبه رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي جميع العاملين بضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وأكد استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

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