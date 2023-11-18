تطورات الإصابات في ريال مدريد، وفينسيوس أحدث المنضمين للقائمة

تتوالى الإصابات داخل فريق ريال مدريد خلال فترة التوقف الدولي ليشهد الفريق المدريدي موسم غير طبيعي على المستوى الطبي حيث أصبح أكثر من 9 لاعبين غير لائقين للمباريات بداعي الإصابة.

وفي التقرير التالي نعرض لكم تطورات الإصابات في ريال مدريد:

تطورات الإصابات في ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا، كيبا مصاب.

خط الدفاع: ميليتاو مصاب.

خط الوسط: بيلينجهام، جولير، كامفينجا، تشواميني، سيبايوس.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور.

إصابة نجم ريال مدريد

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجراها أطباء النادي على فينيسيوس اليوم السبت، تبين أن اللاعب البرازيلي يعاني من تمزق في عضلة الفخذ الثنائية، بالإضافة إلى إصابة أخرى في الوتر الأخمصي في ساقه اليسرى".

وأضاف بيان الميرنجي: "موعد عودة فينيسيوس جونيور يعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وكان فينيسيوس تعرض للإصابة أمام كولومبيا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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وأشارت تقارير قبل إعلان التشخيص النهائي، إلى أن الإصابة ستبعد فينيسيوس جونيور عن الملاعب لمدة شهر ونصف على الأقل، وبالتالي لن يلعب مع ريال مدريد مجددا في 2023.

وأوضحت أن فينيسيوس سيغيب عن مباريات الميرنجي أمام قادش وغرناطة وريال بيتيس وفياريال وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى نابولي ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت أن مشاركة فينيسيوس في كأس السوبر الإسباني، المقرر له من 10 إلى 14 يناير في السعودية، لا تزال غير معروفة.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "ستكون مدة غياب فينيسيوس جونيور، بناء على التشخيص الجديد، من شهرين إلى شهرين ونصف، وفقا لوتيرة عملية التعافي".