خيرية أحمد.. حكايات خوخة الإذاعة وبرقوقة السينما وطقوسها الغريبة قبل الصعود للمسرح

خيرية أحمد، فنانة كبيرة من الزمن الجميل، رسمت البسمة على الوجوه خلال أكثر من 200 فيلم، عرفها الجمهور بتلقائيتها في الأداء وتقديمها شخصية خوخة في الإذاعة وبرقوقة في السينما ومن هنا عرفت بفاكهة السينما، وهي شقيقة الفنانة سميرة أحمد رحلت في مثل هذا اليوم عام 2011.

قدمت دور كومبارس في أول أعمالها.. 11 عامًا على رحيل فاكهة السينما المصرية "خيرية أحمد"

ولدت سمية أحمد إبراهيم الشهيرة بـ خيرية أحمد في 1937 بالقاهرة، وقطعت مشوارا طويلا في عالم الفن، وتنوعت أعمالها ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، برعت في تقديم شخصية الفتاة الريفية البلهاء، كما تميزت بالتلقائية والبساطة في أداء أدوارها، بدأت مع شقيقتها سميرة أحمد في السينما بأدوار ثانوية، ولكن فضلت أن تشق طريقها نحو الشهرة على خشبة المسرح، وكافحت من أجل نجاحها الفني فانضمت إلى اتحاد الممثلين الهواة، ورآها هناك مخرج الفرقة فأعجب بها كثيرًا، وأسند إليها دور البطولة في مسرحيته الجديدة وقتها واسمها "صراع مع الشيطان".

في ذكرى رحيل خيرية أحمد.. برقوقة السينما التي حاصرها المخرجون في أدوار البلهاء

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أدوار الخادمة والبلهاء

الفنانة خيرية أحمد عرفت بخفة دمها، فهى صاحبة أشهر "لازمة" أطلقت بالإذاعة من خلال برنامج ساعة لقلبك " محموووووود ياحبيبى أنت نمت ياحبيبى " حاتيجى تخطبنى أمتى ياحبيبى، بحبك ياخماسينو، حصرتها السينما فى دور الخادمة أو الفتاة البلهاء أو فى أدوار صغيرة من أجل الفن.

طقوس خاصة فى التصوير

وعرفت الفنانة "خيرية أحمد" بعدد من الطقوس التي تقوم بها قبل الوقوف على خشبة المسرح؛ فكانت تصوم عن الطعام في اليوم الذي تمثل فيه، وبعدها ترقد في الفراش أسبوعًا كاملًا؛ لأنها تندمج في الدور بكل أعصابها إلى الحد الذي يرهقها ويجعلها تعاني آلامًا نفسية كبيرة.

اليوم.. الذكرى التاسعة لرحيل "خوخة " السينما المصرية

خيرية أحمد مع شقيقتها سميرة

وبدأت الفنانة الراحلة خيرية أحمد مشوارها الفنى بالاشتراك في فرقة المسرح الحر، بتقديم عدد من المسرحيات الناجحة، ثم التحقت بالإذاعة المصرية التي قدمت من خلالها البرنامج الأنجح في ذلك الوقت "ساعة لقلبك".

10 معلومات عن «خيرية أحمد» في الذكرى الخامسة لوفاتها

نمرة اثنين يكسب

بعد نجاحها في البرنامج انضمت إلى فرقة "ساعة لقلبك المسرحية"، وقدم الفنان عبد المنعم مدبولى خيرية أحمد في مسرح التليفزيون ومن أشهر أعمالها مسرحية " نمرة اثنين يكسب " مع الفنان محمد عوض، وانضمت بعدها إلى فرقة "إسماعيل ياسين"، وتنقلت بين عدد من الفرق المصرية منها فرقة "أمين الريحاني"، وفرقة "أمين الهنيدى"، وفرقة "المسرح الكوميدى"، وقدمت العديد من المسرحيات الناجحة التي تركت علامة في تاريخ المسرح العربى.

طقوس «خيرية أحمد» قبل الوقوف على خشبة المسرح في ذكرى ميلادها

قدمت خيرية أحمد العديد من أدوارها المسرحية مع إسماعيل يس بدء من " الرجالة كدة "، ومن أشهر مسرحياتها: العبيط، الكورة مع بلبل، جوزى كداب، حرامى أول مرة، مراتى قمر صناعي، صراع مع الشيطان، المغناطيس، كلام رجالة، الطراطير، العبيط، بنت جن، عمتى فتافيت السكر، وآخرها مسرحية انتهى الدرس ياغبى.

خيرية احمد بعد تقدم العمر

اتجهت خيرية أحمد إلى السينما وكانت البداية في فيلم "عريس ماما " الذى شهد انطلاقتها الكوميدية، وبعده شاركت في مجموعة أفلام ناجحة لكنها أدوارا ثانوية لم تخرج عنها طوال مشوارها الفني، من أفلامها في السينما: الفانوس السحرى، حماتى ملاك، ملك البترول، المشاغبين في الجيش، صباح الخير يازوجتى العزيزة، بين الاطلال، الطريق المسدود، السيرك، بمبة كشر، خدنى معاك، امرأة مطلقة، أزواج في ورطة وغيرها، وكان آخر فيلم اشتركت فيه " ابن موت " مع الفنان خالد النبوى لكنها رحلت أثناء تصويره عن 74 عاما.

أبطال الضحك فى السينما

وكما يقول الناقد محمود قاسم فى كتابه (أبطال الضحك فى تاريخ السينما المصرية ) إن خيرية أحمد كانت فى حاجة إلى مخرج من طراز فطين عبد الوهاب لإخراج موهبتها خاصة وأنها برعت فى تقديم أدوار الممثلة التى تتباكى على رحيل زوجها فى أول أفلامها (أكاذيب حواء )عام 1949، أما فى صباح الخير يازوجتى العزيزة فهى الموظفة التى تتأخر دوما فى الحضور بسبب مشاكلها الأسرية وعندما تجيء تعيب فى المديرة العانس التى تقف لها بالمرصاد، وفى أميرة حبى أنا الموظفة التقليدية التى كل همها توصيلة من أحد زملائها بالسيارة.



قدمت خيرية أحمد أول أدوارها الحقيقية مع المخرج يوسف شاهين فى فيلم ابن النيل عام 1951، وبعده فيلم المهرج الكبير مع يوسف وهبى، وقدمت شخصية خوخة مع الفنان فؤاد المهندس فى فيلم عريس مراتى وقدمت برقوقة الخادمة فى فيلم حماتى ملاك مع إسماعيل يس واشتهرت بفاكهة السينما الكوميدية

أنيسة فى ساكن قصادى

بعد سنوات طويلة من النجاح في المسرح والسينما، بدأت الفنانة الكبيرة في التركيز مع الدراما التلفزيونية، وقدمت العديد من المسلسلات الشهيرة أهمها: ساكن قصادى الذى أدت فيه دور أنيسة فى مسلسل عائلى مع سناء جميل وعمر الحريرى، العائلة، سوق الخضار، عفاريت السيالة، الهويس، حدائق الشيطان، صباح الخير يا جارى، فريسكا، أين قلبى مع يسرا ،على ياويكا، الحقيقة والسراب مع الفنانة فيفى عبده وكان آخر مسلسلاتها "فرح العمدة الذي عرض بعد رحيلها بعام.

خيرية ويوسف عوف مع ابنهما الوحيد

التقت خيرية أحمد الكاتب الساخر يوسف عوف مؤلف برنامج ساعة لقلبك ووقع الحب الذى انتهى بالزواج وانجاب ابن واحد، وبالرغم من أنها شقيقة الفنانة سميرة أحمد إلا أنها لم تلتق معها سوى فى فيلمين ومسلسل فقط هم أم العروسة، السيرك، ومسلسل ماما فى القسم.

الكوميديانة خيرية أحمد

لم تحصل خيرية أحمد على تكريم الدولة لها بالرغم من تقديمها أكثر من 250 فيلما و70 مسرحية وعددا كبيرا من المسلسلات التليفزيونية سوى مرة واحدة من الدورة الرابعة عشر لمهرجان القاهرة للإعلام العربى وكانت تشكو تجاهلها.

رحيل الفنانة حزنا على عوف

بعد رحيل الزوج يوسف عوف عام 1999 أصيبت خيرية أحمد بحالة نفسية سيئة وفاعتزلت الجميع، وأصابها المرض اللعين وفى مثل هذا اليوم 19 نوفمبر عام 2011، رحلت الفنانة الكبيرة إثر التهاب رئوى حاد، ترتب عليه انهيار في أجهزة الجسم، وتأثر مستوى أداء القلب ونتج من ذلك غيبوبة أدت للوفاة.