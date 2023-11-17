الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رياضة

تشكيل منتخب الشباب أمام الجزائر ببطولة شمال أفريقيا

منتخب الشباب،فيتو
منتخب الشباب،فيتو

منتخب الشباب، أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب، تشكيل الفراعنة أمام نظيره منتخب الجزائر، في ثاني مباريات الفراعنة الصغار في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة، المقامة حاليا في تونس بمشاركة خمس منتخبات هي: تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا. 

يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الجمعة، نظيره منتخب الجزائر، في ثاني مباريات الفراعنة الصغار في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة، المقامة حاليا في تونس بمشاركة خمس منتخبات هي: تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا. 

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موعد مباراة منتخب الشباب أمام الجزائر

وتقام مباراة منتخب الشباب المصري أمام نظيره منتخب الجزائر، اليوم الجمعة، في ثاني مبارياته ببطولة شمال إفريقيا، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

الشباب يتعادل إيجابيا مع ليبيا

وسقط منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تحت قيادة مديره الفني وائل رياض، في فخ التعادل أمام نظيره منتخب ليبيا بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على ملعب الكرم، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة المقامة حاليا في تونس.

أحداث مباراة شباب مصر أمام ليبيا

سيطر المنتخب الليبي على أغلب فترات الشوط الأول، وكان الأفضل والأكثر تهديدا لمرمى الفراعنة الصغار، وترجم محاولاته الهجومية بهدف التقدم في الشوط الأول.

أجرى وائل رياض بعد التغييرات على تشكيلة منتخب مصر في منحته الأفضلية في الشوط الثاني، وحاصر منتخب ليبيا في نصف ملعبه خاصة في النصف الثاني من هذا الشوط، ونجح بالفعل في إدراك هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

شوبير يدافع عن وائل رياض

دافع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن وائل رياض المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب.

وقال شوبير وائل رياض يعمل بشكل جيد في بطولة شمال إفريقيا الذي يعد الهدف الأكبر منها هو إفراز أكبر عدد من اللاعبين المميزين للمنتخب وليس الفوز بالبطولة وهذا ما يقوم به وائل رياض.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا "البعض للأسف أتهم وائل رياض بأنه يجامل بعض أبناء اللاعبين السابقين في اختياراته لقائمة المنتخب وهذا أمر غير صحيح".

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا اداريا، كريم فهمي محلل أداء , الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب 

وضمت قائمة منتخب الشباب المصري في بطولة شمال أفريقيا التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم: 

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

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