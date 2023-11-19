رئيس صرف الإسكندرية يتفقد جاهزية السيارات والمعدات للتعامل مع مياه الامطار (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار متواصلة تفاوتت شدتها من خفيفة إلي متوسطة علي مختلف مناطق الإسكندرية وكانت غزيرة علي بعض مناطق وسط خلال الساعات الأولي من صباح اليوم.



وتفقد اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتأكد من جاهزيتها، بمناطق ميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وكوبري فورد وكوبري كيلوباترا وأمام كلية الفنون الجميلة وشارع الاقبال وموقع وردة العصافرة وموقع الشيراتون والمعمورة السياحي وشارع المستشارين وشارع ٢٥

كما تفقد سير العمل بمحطات ٦ و ٤ و٢ المنتزة ومحطة المعمورة البلد.

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وأشار "نافع" الى انه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٧ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.

ومن خلال اخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع اعتبارا من الساعات الأولى من يوم الاحد الموافق 19 نوفمبر ان تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية امطار متوسطة تزيد تدريجيا مع ساعات الفجر لتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية احيانا .



كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 50-70 كم/ س منا يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الامواج على البحر المتوسط يتراوح من 3 - 5 امتار .



ونبه علي جميع العاملين بضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار مؤكدا علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.



جدير بالذكر أنه أعلن اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

ومنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية الأحد 19 نوفمبر.