الباحث الصغير، أكبر برنامج تدريبي لطلاب المدارس بالوادي الجديد (صور)

يطلق قطاع تعليم الوادى الجديد، خلال الساعات القليلة المقبلة، أكبر برنامج تدريبي لطلاب المدارس "مبادرة الباحث الصغير لنشر ثقافة البحث العلمي لطلاب التعليم قبل الجامعي".

وأكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، أنه خلال ساعات قليلة ستنطلق فعاليات أكبر برنامج تدريبي لطلاب المدارس وهو مبادرة الباحث الصغير والتي يجرى تنظيمها بالتنسيق مع جمعية رعاية الرياضيين وتنمية المجتمع بأسيوط.

جاء ذلك خلال لقائه والمعنيين بالمبادرة، حسام المعين رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الرياضيين وتنمية المجتمع بأسيوط، والدكتور باهي أحمد محمود عبد النعيم الأستاذ بجامعة الوادى الجديد، ومن قطاع تعليم المحافظة مشرفي المبادرة توجيه عام التربية الرياضية، الموهوبين والتعلم الذكي، الوسائل التعليمية، والمعنيين.

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وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن البرنامج ينطلق اليوم الأحد، من مقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة وسيتم تنظيم بث مباشر لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لمشاركة أكبر عدد من الطلاب وتحقيق أعلى استفادة من البرنامج.

ولفت سيد، إلى أن البرنامج يهدف إلى رعاية الطلاب الموهوبين فى البحث العلمي وصقل مهاراتهم وقدراتهم على أسس علمية حديثة ومتطورة لخلق جيل يهتم بالعلم والبحث العلمي، وخلق جيل واع بأهمية البحث العلمي كقاطرة لتنمية الوطن، وقادر على مواجهة التحديات العلمية الحديثة لإدراكه لمفهوم البحث العلمي وخطوات إجرائه منذ الصغر.

الحقيبة التدريبية لتعزيز الوعي المجتمعي للعاملين بالتعليم والطلاب

وعلى صعيد متصل عقد وكيل التعليم بالوادى الجديد، السبت، اجتماعا موسعا وقيادات التعليم بالمحافظة (مديري ووكلاء الادارات التعليمية - مديري الإدارات النوعية - موجهو عموم المواد الدراسية والأنشطة)، استهل اللقاء بتوجيه وافر التحية والتقدير للحضور لما شهده قطاع تعليم المحافظة الفترة الماضية من متابعات ميدانية مكثفة وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى لمدارس المحافظة.

وأشار إلى استمرار العمل بمنظومة التسجيل الالكترونى للموجهين والمتابعين بزيارات المدارس ورصد جميع الايجابيات والسلبيات على مدار اليوم الدراسي لضمان استقرار العملية التعليمية على أرض المحافظة، وتطرق الاجتماع إلى التجهيز والاستعداد لتنفيذ حقيبة تدريبية لمديرى وطلاب المدارس غد الأحد ولمدة ٣ أيام وذلك حول تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" بالتعاون بين إدارة التدريب بالمديرية والأكاديمية المهنية للمعلمين.