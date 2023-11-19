الأحد 19 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

حسن البارودي، حكاية أشهر منافق في السينما.. ومعاش استثنائي من السادات ضمن له حياة كريمة

حسن البارودي المنافق
حسن البارودي المنافق مع صلاح منصور في الزوجة الثانية،فيتو

حسن البارودي، عجوز المسرح العربي والسينما، عرف بأنه أشهر منافق في السينما أيضا، أسلوبه في التمثيل من العلامات البارزة في السينما المصرية، له نبرة في الصوت ميزته عن غيره من الممثلين، هو مدبولي في "باب الحديد" وحارس القبور في سكة السلامة والشيخ الفاشل المنافق في الزوجة الثانية، والشيخ الطيب في "حسن ونعيمة ".

أفلام حسن البارودي علامة فى تاريخ السينما، لقب بشيخ منافقى السينما لتمثيله أدوار تتسم بالنفاق والتدليس، ليبلغ مشواره السينمائى أكثر من 100 فيلم بدأها عام 1934 بدوره في فيلم ابن الشعب ثم في عام 1941  قدّم عاصفة على الريف وتوالت بعد ذلك أدواره في الأربعينات في أفلام:علي بابا والأربعين حرامي وبنت ذوات وأولاد الفقراء والعامل وكرسي الاعتراف.

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ملقنا فى البداية 

ولد الفنان حسن البارودي في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر عام 1894، تعلم في مدرسة الأمريكان، فقد كان  والده يعمل مترجما، كان يهوى المسرح ويصطحبه والده إليه يوم الإجازة فكان يحب تقليد الممثلين وحين كان عمره 24 عاما لم يقبل يوسف وهبي تعيينه ممثلا في الفرقة لكنه عينه في وظيفة ملقن الفرقة فكان مكانه تحت كمبوشة التلقين يلقن الممثلين، وكان حزينا من الوظيفة لدرجة أنه كان يصف نفسه بالطائر المحبوس بعيدا عن حبيبته خشبة المسرح، وحين تغيب الفنان استيفان روستي عن مسرحية غادة الكاميليا حل محله ونجح لحفظه الدور ومن يومها أصبح أحد نجوم فرقة رمسيس.

الفنان حسن البارودى 

انفصل حسن البارودي عن فرقة رمسيس وانضم إلى فرقة عزيز عيد ثم كون فرقة خاصة به مع الفنانة نجمة إبراهيم والمنوم المغناطيسي د. سعيد عبده ثم انتقل بعدها الى المسرح  القومي وكان المسرح يجرى فى دمه فهو فنان مسرحى فى المقام الأول حتى أنه وهو على فراش الموت كان يهذي بألفاظ مسرحية مثل أغلقوا الستار، ارفعوا الستار. 

صداقة حسين رياض وسعد وهبة 

من الشخصيات التي أثرت في حسن البارودي الزعيم سعد زغلول الذي قال عنه: صوتك مؤثر ومقنع ولهذا صمم والدي على الاستمرار في مجال التمثيل، وكذلك المخرج زكي طليمات من اكثر المسرحيين تاثيرا عليه، اما على المستوى الشخصي فقد كانت له صداقة قوية مع الفنان حسين رياض وكان له مكانة خاصة فى قلبه وبكاه بشدة حين رحل، وكذلك الفنان عبد الوارث عسر اما الكاتب سعد الدين وهبة فقد كان من أقرب الأصدقاء إلى والدي وكان يثق فيه ثقة مطلقة لدرجة أن 90% من مسرحياته على المسرح القومى شارك فى تمثيلها حسن البارودى.

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استعان المخرجين في السينما  بالفنان حسن البارودي في عدة أدوار متميزة فبرع  حسن البارودي في دور البخيل فى فيلم "درب المهابيل " ورئيس عصابة نشل من الأطفال في جعلوني مجرما، كما كانت آخر أفلامه دوره فى فيلم العصفور مع يوسف شاهين، كما قام بالتمثيل في فيلمين أجنبيين أحدهما بعنوان القاهرة وهو فيلم إنجليزي وفيلم “الخرطوم“ وفيلم بعنوان “ثلاث قصص مصرية".

هجرة الرسول والشيماء 

ومن أشهر أفلام حسن البارودي السينمائية: بنت النيل، صاحب السعادة كشكش بيه، ليلى بنت الريف، هارب من السجن، الأفوكاتو مديحة، حلاق بغداد، الفتوة، باب الحديد، هجرة الرسول، الطريق، الشيماء، الزوجة الثانية وغيرها. 

الفنان حسن البارودى 

منحه الرئيس جمال عبد الناصر وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1963 عن جملة أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية التي وصلت إلى 120 عملا كما حصل على وسام الاستحقاق من تونس، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1962  .

خرج على المعاش في قمة عطائه 
حين أحيل حسن البارودي إلى المعاش اعترض على المسئولين إحالته وهو في قمة عطائه، وكما يحكى ابنه أشرف البارودي قال: حاولوا تكريمه فطلب من المسئولين إن يكون تكريمه بتركه في العمل بدلا من إحالته إلى المعاش وكان يرفض تماما مبدأ الدولة تكريم الفنان بعد أن يموت، والجميل أن الرئيس السادات ـ الذي كان من أشد المعجبين به ـ خصص له معاشا استثنائيا قدره 100 جنيه ليضمن له حياة كريمة  .

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