حماس تفجر مفاجأة بعد تهديد إسرائيل باغتيال قادة الحركة في قطر

حرب غزة، علق طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على التهديدات الإسرائيلية باغتيال قادة الحركة الموجودين في قطر.

محاولة اغتيال خالد مشعل

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: الاحتلال الإسرائيلي حاول من قبل اغتيال خالد مشعل في القاهرة ولكنه فشل.

تهديدات إسرائيل باغتيال قادة حماس في قطر

وأضاف: "لن نخاف من التهديدات الإسرائيلية ولن نتراجع في تحمل مسؤوليتنا تجاه شعبنا الفلسطيني، وتهديدات الاحتلال باغتيال قادة حماس في قطر لن تخيفنا".

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هدف إسرائيل

ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي بات يحيى السنوار – قائد حركة حماس داخل قطاع غزة- ومحمد الضيف – قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس- ومهندس عملية الهجوم المباغت يوم 7 أكتوبر على دولة الاحتلال، يتصدران قائمة اغتيالات إسرائيل داخل القطاع خاصة عقب الخسائر الفادحة الذي تسببا فيها الاثنان لدولة الاحتلال وباتت ضرباتهما تهز الكيان الصهيوني وتهدد وجوده.

المطلوبين رقم واحد على قوائم اغتيالات الاحتلال

وبات المسؤولون في جيش الاحتلال يعلنون صراحة أن أحد أبرز أهداف العدوان على غزة في الوقت الراهن اغتيال يحيى السنوار ومحمد الضيف، حيث قال وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت إن القضاء على يحيى السنوار هو أحد أهدافنا في هذه الحرب إضافة إلى بقية قادة حماس، ولكن السنوار هو المتسبب في الحرب وخراب غزة.

وبالإضافة إلى السنوار، يأتي محمد الضيف قائد كتائب القسام على رأس قائمة الاغتيالات، خاصة أن مسؤولي حكومة الاحتلال يصفونه بأنه مهندس الهجوم المباغت والسبب الأول في الخسائر الفادحة التي تكبدتها إسرائيل منذ بدء طوفان الأقصى حتى باتت صواريخ المقاومة تصل إلى عمق تل أبيب، فضلا عن عمليات الإنزال خلف خطوط العدو والتي فاجأت قوات الاحتلال والهجوم من المسافة صفر وهي المرة الأولى التي يتعرض لها جيش الاحتلال في تاريخه من هجمات للمقاومة الفلسطينية.