الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل الكيكة بالحليب المكثف المحلى، والنتيجة مضمونة

الكيكة، فيتو
الكيكة، فيتو

طريقة عمل الكيكة بالحليب المكثف المحلى، تعد من الطرق المميزة في عمل الكيكة، ذات الطعم الغني، كما أنها غير مكلفة، ويمكنك أن تصنعيها لأفراد أسرتك، فهي تحلية لذيذة ومميزة، وبدون تكاليف، تجهد الميزانية، أو ترهقك في تحضيرها، وتجعلك تقفي في المطبخ لوقت طويل.


طريقة عمل الكيكة بالحليب المكثف المحلى

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكيكة بالحليب المكثف المحلى، وهي طريقة سهلة ومختلفة لعمل الكيك، إلى جانب أنها موفرة أيضا، ولن ترهق الميزانية، وستدخل البهجة على قلوب كل أفراد الأسرة.

Advertisements

 

المكونات:

4 بيضات في درجة حرارة الغرفة
علبة حليب مكثف محلي
1/4 كوب زبدة ذائبة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
كوب وربع دقيق

 

طريقة التحضير:

قومي بخفق بوضع البيض والفانيليا واللبن المكثف المحلي والزبدة المذابة.

ضيفي البيكنج بودر والدقيق، وامزجيهم جيدا.

احضري قالب الكيك المدهون بالزبدة والدقيق، وصبي فيه خليط الكيك.

تخبز على درجة حرارة 190 لمدة 50 دقيقة.

ملحوظة: لا تقطع الكيك إلا بعد أن تبرد تماما، حتى تحتفظ بقوامها، ولا تتقطع.
ويتم حفظها في علبة محكمة الغلق، حتى تحتفظ بطراوتها، لآخر قطعة.
 

الكيكة السريعة، فيتو

أسرار نجاح الكيكة

لأن هناك الكثير من ستات البيوت، لا يقتنعن بنتائج الكيكة، أو ارتفاعها، أو حتى طعمها، تقدم الشيف ريمو كل أسرار نجاح الكيكة.

- قومي بخلط المواد الأساسية لتحضير أي نوع من الكعك، وهي البيض والسكر أولا ثم الزبدة، أي سوائل ثم اضيفي النواشف.

- لابد أن يكون البيض والحليب والزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

- استخدمي "المنخل" دائما لنخل الدقيق حتى تحصلين على نتيجة رائعة، لأن نخل الدقيق يساعد دائما على نفخ وزيادة حجم الكيك، والتخلص من التكتلات.

- لا تخفقي البيض مرة أخرى عند إضافة المواد الجافة بل استخدمي ملعقة خاصة للخلط.

- استخدمي صينية مناسبة لكمية الكعك.

- اشعلي الفرن قبل إدخال الكيكة بـ15 دقيقة، حتى تتوزع الحرارة فيه

- لا تفتحي الفرن مطلقا قبل نضج الكعك لأنها حتما ستفسد.. وفي الأخير ستحصلين على وجه هابط للكعكة.

- إذا احترق منك سطح الكيكة يمكنك إزالة السطح المحروق بواسطة سكينة، ورش بعض السكر على الكيكة، وإعادتها في الفرن وإشعال الشوايه لثوان، وستحصلين على سطح جديد.

- للحفاظ على الدقيق لمدة أطول احتفظي به في وعاء نظيف محكم الإغلاق في مكان بارد وجاف، ويمكن الحفاظ على الدقيق الأبيض لمدة سنة تقريبًا والدقيق الكامل لمدة 6 أشهر تقريبًا، وإذا رغبت بالاحتفاظ بالدقيق لوقت أطول خزّنيه في وعاء محكم الإغلاق داخل الثلاجة.

- للحصول على أفضل حجم للكعك يجب حفظ المقادير في حرارة الغرفة مع تحضير الكعك في صينية الفرن الوسطى

- لا تقلقي إذا وجدتِ أن خليط الزبدة والبيض والسكر متكتلًا، لأنه سيعود إلى طبيعته عند أضافة الدقيق.

طريقة عمل الكيكة بنكهات مختلفة ومميزة في خطوات بسيطة

طريقة عمل الكيكة، بأكثر من وصفة لفطار مختلف ولذيذ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طريقة عمل الكيكة بالحليب المكثف المحلى طريقة عمل الكيكة البسيطة طريقة عمل الكيكة الجاهزة طريقة عمل الكيكة السحرية طريقة عمل الكيكة طريقة عمل الكيكة العادية الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي

مواد متعلقة

طريقة عمل الكيكة بالليمون، وصفة جديدة وطعم مذهل

طريقة عمل الكيكة العادية، بالمقادير السليمة

الأكثر قراءة

تأجيل عرض فيلم "سنة أولى خطف" بسبب بيومي فؤاد

من المسافة صفر، اشتباكات عنيفة بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في جنين

مكاسب بمليوني جنيه في 4 ساعات، أقوال طلاب حفل فيلا المنصورية في تحقيقات النيابة

طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية، ومطالبات باستخدام الكورن فليكس

تل أبيب: حماس لم تعلم مسبقا بحفل "نوفا"، ونيران صديقة أصابت المحتفلين

سعاد مكاوى، قصة مونولوجست أوقفتها وزارة الداخلية عن العمل

تصفيات كأس العالم، موعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون والقناة الناقلة

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

ضربة لـ إيلون ماسك، انفجار صاروخ "ستارشيب"

مشهد يدمي القلوب، قوات الاحتلال تمنع سيارة إسعاف من المرور، وتجبر طاقمها على الترجل (فيديو)

أكبر رئيس أمريكي وزوجته يعيشان أيامهما الأخيرة

أول تعليق من لاعب السكة الحديد على استشهاد والدته وأخته في العدوان الإسرائيلي على غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 19-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 18-11-2023

المزيد

انفوجراف

أحمد حلمي.. كيف قادته الصدفة إلى أول طريق النجاح؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تأثير النعاس على الوضوء والصلاة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية