الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

أخبار الأهلى، الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة ميدياما وكولر يجتمع مع الجهاز المعاون

الأهلى، فيتو
الأهلى، فيتو

 أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية. 

 

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة ميدياما الغانى

 يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التى منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة أسبوع خلال فترة التوقف الدولى الحالية.

 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

كولر يتابع لاعبى الأهلى الدوليين

 يتابع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  لاعبى الفريق الأحمر الدوليين خلال مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراة سيراليون المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

 ويحرص كولر على متابعة لاعبى الأهلى الدوليين خلال مباراة المنتخب الوطني أمام سيراليون للوقوف على حالتهم البدنية والفنية قبل مواجهة ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويضم المنتخب الوطني من لاعبى الأهلى خمسة لاعبين وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة ومروان عطية ومحمد هانى.

قياسات بدنية للاعبى الأهلى استعدادا لمباراة ميدياما الغانى

 يخضع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للقياسات بدنية اليوم الأحد على هامش مران الفريق الذي يقام اليوم استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر قد قرر خضوع لاعبى الفريق لبعض لقياسات بدنية على هامش مران الفريق الأول عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع خلال فترة التوقف الدولى الحالي.

 

كولر يحاضر لاعبى الأهلى استعدادا لمباراة ميدياما الغانى

 يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

كولر يجتمع مع الجهاز المعاون

كما يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعا مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق اليوم وذلك من أجل ترتيب معسكر الفريق الخاص بمباراة ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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التشكيل المتوقع للأهلى أمام ميدياما الغانى

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ميدياما الغانى

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول - محمد عبد المنعم - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - أمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - كهربا

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