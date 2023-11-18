أخبار الرياضة اليوم.. جماهير ليبيريا تهتف لصلاح.. ولاعبو الزمالك يطالبون بالمستحقات.. وميزانية الأهلي تحقق فائضا 20 مليونا

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها:

كشف خبير الانتقالات العالمي فابرزيو رومانو عن موقف ليفربول من رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز في الشتاء المقبل في ظل اهتمام أندية الدوري السعودي بضمه.

وقال رومانو عبر حسابه بموقع x تويتر سابقا: في السوق الشتوي سيبقى في ليفربول بالتأكيد، أرى محمد صلاح جزء كبير من مشروع ليفربول ولكن في السوق الصيفي؛ سيكون الوضع معقدًا أكثر.

ورفض ليفربول عرضا يبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، من أجل بيع صلاح إلى اتحاد جدة في صيف 2023.

فيتوريا، أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، أن مباراة العودة غدا أمام سيراليون صعبة، وتختلف عن المباراة الأولى، ونعلم أنه منتخب جيد ومنظم، ولكن جئنا من أجل تحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط.

وتابع فيتوريا في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وسيراليون، منتخب مصر سيكون هدفه الفوز أمام أي خصم سيقابله في التصفيات، درسنا فريق سيراليون جيدًا وسنحاول تحقيق الفوز عليه.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر، أن تعادل سيراليون في المباراة الأولى يصعب من مباراة الغد ولكننا قادرون على العودة بالفوز.

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وأكمل فيتوريا، نسعى لحصد أكبر عدد من النقاط خلال مباريات التصفيات، ونتمنى بالطبع أن يفقد منافسنا نقاط، ولكننا نعمل دائمًا على تحقيق الفوز بعيدًا عن ظروف الخصم سواء فقد نقاط أو لم يفقد.

قال مصدر مسؤول داخل الزمالك إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، طالبوا الإدارة بدفع مستحقاتهم المتأخرة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار المصدر أن لاعبي الزمالك تلقوا أكثر من وعد من الإدارة الجديدة بصرف مستحقاتهم المتأخرة بعد الفوز في الانتخابات.

وتابع: لاعبو الزمالك تحدثوا مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول، من أجل الحديث مع الإدارة لصرف مستحقاتهم المتأخرة خلال الفترة القصيرة القادمة.

وواصل: رغم وعد اللاعبين في أكثر من مرة سابقة بصرف المستحقات المتأخرة إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم صرفها مما أثار غضب بعض اللاعبين.

علمت فيتو من مصدر خاص أن النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي لم يكتمل، لأن عدد الأعضاء الحاضرين كان قليلا.

وبدأ التسجيل في الجمعية العمومية لليوم الثاني في التاسعة صباح اليوم السبت داخل مقر النادي بالجزيرة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد وجه الدعوة للأعضاء العاملين المُسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية الذين لهم حق الحضور، لاجتماع الجمعية العمومية العادية، للاجتماع يوم الجمعة الموافق 17 /11/ 2023 «اجتماع أول»، ويوم السبت الموافق 18 /11 /2022 «اجتماع ثانِ»

منتخب مصر، احتشد العشرات من الجماهير الليبيرية أمام فندق إقامة منتخب مصر في العاصمة الليبيرية مونروفيا، وهتفت الجماهير باسم نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب الفراعنة محمد صلاح.لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.

ومن ناحية أخرى يتجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، لإدخال تعديلات طفيفة على التشكيل الأساسي للفريق في مباراته أمام منتخب سيراليون، المقرر إقامتها غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

حققت ميزانية الكرة بالنادي الأهلي ربحا قدره 19 مليونا و659 ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية 30 يونيو 2023.

حيث تخطت المصاريف 803 مليون جنيه، وحقق الأهلي 187 مليونا و449 ألف جنيه من إيرادات اللاعبين.

و حقق قطاع الكرة أرباحا تخطت 823 مليون جنيه ما بين حقوق البث وبيع اللاعبين إلى جانب إيرادات الفريق عن مشاركته في البطولات الإفريقية.