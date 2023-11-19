تعاني من آلام في مفاصل اليدين، إليك هذه النصائح

يتعرض الكثير من الأشخاص إلى الإصابة بالتهاب مفاصل اليد وهو أمر مؤلم للغاية، مما يحد من القدرة على الحركة ويستنزف قوة اليدين.

وعندما تبدأ في الحد من أنشطتك وحركتك بسبب آلام التهاب المفاصل، يمكن أن تقصر الأوتار بمرور الوقت، مما يؤدي إلى ظهور علامات منبهة لالتهاب مفاصل اليد المتقدم مثل: المفاصل المعقودة والأصابع المنحنية والملتفة بحسب Cleveland clinic.

أهمية التمارين الرياضية في تخفيف التهاب المفاصل في اليدين

في نهاية المطاف، يصبح كل شيء مشدودًا للغاية مما يجعل استعادة نطاق حركتك أكثر صعوبة وأكثر إيلامًا ولهذا السبب من المهم منع تفاقم الأعراض بدلًا من محاولة استعادة الوظيفة لاحقًا، والتمارين الرياضية هي الحل الطبيعي حيث تساعدك تمارين تقوية اليد لالتهاب المفاصل على حماية نطاق حركتك ووظيفتك حتى تتمكن من فهم الأشياء وأداء المهام الحركية الدقيقة.

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تمارين اليد، فيتو



يوضح معالج اليد جيسي ديفيليبو، أن المزيد من الحركة عادة ما يؤدي إلى ألم أقل وأداء أفضل.

ونصح بالالتزام بتمارين اليد والمعصم لعلاج التهاب المفاصل وعندما تقوم بتمارين لعلاج التهاب مفاصل اليد، من المهم أن تجعل الألم هو دليلك، كما يقول ديفيليبو.

يجب عليك أيضًا تجنب اى حركات إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل، والذي ينطوي على زيادة مفاجئة في آلام المفاصل والالتهابات.

تمارين اليد والمعصم

إذًا، كم مرة يجب أن تقوم بتمارين اليد والمعصم؟ ذلك يعتمد على التمارين نفسها، حيث يقول ديفيليبو: "لا بأس من القيام بحركات التمدد والحركات غير المقاومة كل يوم، لكن يجب القيام بالتمارين الموزونة والمقاومة ثلاث مرات فقط في الأسبوع".

تمارين اليد، فيتو

وكشف عن عدد من الحركات يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل منها:

١- كرة الإحماء



أمسك كرة تنس أو كرة ثابتة أخرى بنفس الحجم.



ضعه على سطح مستو (مثل الطاولة) وضع يدك فوقه، مع توجيه راحة يدك للأسفل.



دحرج الكرة ذهابًا وإيابًا، لأعلى بأصابعك وأسفل راحة يدك.

٢- تمديد الإصبع

٣- فرد الأصابع

٤- قبضة القوة

٥- ارفع يدك بأصابعك بشكل مستقيم كما لو كنت على وشك أن تصافح شخصًا ما.

تمارين اليد، فيتو



مع إبقاء أصابعك مستقيمة، قم بثني أصابعك للأسفل عند مفاصلك بحيث تكون متعامدة مع راحة يدك ثم إعادتهم إلى وضع البداية.



قم بثني أصابعك للأسفل عند المفصلين العلويين باتجاه أسفل أصابعك.



يوصي ديفيليبو: "قم بذلك ما يصل إلى 10 مرات في الجلسة، ثلاث إلى خمس مرات كل يوم، للمساعدة في الحفاظ على مفاصل اليدين ويجب فعل ذلك في الصباح، وفي منتصف النهار ثم في نهاية اليوم في وقت العشاء.