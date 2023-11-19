الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

الصحة تنصح السيدات بإجراء الفحص الذاتي للثدي شهريا

سرطان الثدي، فيتو
سرطان الثدي، فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح للسيدات، بضرورة الحرص على إجراء فحص شهري للثدي للاطمئنان على صحة السيدة والاكتشاف المبكر لأي أورام والوقاية من المضاعفات في حالة الإصابة.

الاستفادة من مبادرة صحة المرأة 

ونصحت بضرورة الاستفادة من مبادرة صحة المرأة والكشف فيها  بالمجان ضمن “حملة ١٠٠ يوم صحة”، حيث تعمل العيادات الصحية يوميا من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً.

 كما تتواجد الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، ويمكن التواصل عبر الخط الساخن ١٥٣٣٥ للاستفسار عن مبادرة صحة المرأة وأماكن تواجدها.

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أعراض سرطان الثدي

وأوضحت وزارة الصحة أن أهم أعراض الإصابة بسرطان الثدي منها:


١- ظهور كتل غير مؤلمة أو سماكة في الثدي.

٢-  إفرازات غير طبيعية من الحلمة. 
٣- تغيير في شكل وحجم الثدي.

٤- إحمرار جلد الثدي.

 

طرق علاج سرطان الثدي

وتوفر وزارة الصحة خدمات علاج سرطان الثدي والتي يتم تحديد طريقة العلاج حسب الحالة الصحية للسيدة ودرجة الإصابة بالسرطان وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريضة.

وتتضمن طرق العلاج إما الجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج الموجه أو العلاج الهرموني أو العلاج الإشعاعي.

 

سرطان الثدي 

وسرطان الثدي هو نوع من الأورام يتشكل في خلايا الثدي، ومن أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي يتم تشخيصها عند النساء ويمكن أن يصيب سرطان الثدي كل من الرجال والنساء.

 

سرطان الثدي 

وزيادة الوعي بسرطان الثدي ساعدت في إحداث تقدم في تشخيص سرطان الثدي وعلاجه، كما ارتفعت معدلات الشفاء من سرطان الثدي، بالإضافة إلى أن عدد الوفيات المرتبطة بسرطان الثدي أصبحت في انخفاض مستمر، ويرجع ذلك إلى عوامل مثل الاكتشاف المبكر للمرض وعلاجه في مراحل مبكرة.

جدير بالذكر، أن مبادرة صحة المرأة المصرية التي أطلقتها وزارة الصحة تستهدف فحص جميع السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا. 

 

وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

 

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