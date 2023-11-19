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خارج الحدود

الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة فوق ضواحي موسكو

موسكو، فيتو
موسكو، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أكد عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، ليل السبت/الأحد، أن قوات الدفاع الجوي في منطقة بوجورودسكي الحضرية في موسكو أحبطت هجومًا بطائرة مسيرة على العاصمة.


وكتب سوبيانين على قناته بتطبيق "تيليجرام"، "الليلة في منطقة بوجورودسكي الحضرية، أحبطت أنظمة الدفاع الجوي محاولة طائرة مسيرة مهاجمة أهداف في موسكو. لم تكن هناك أضرار أولية أو إصابات نتيجة سقوط الحطام".


وبحسب عمدة موسكو، فإن خدمات الطوارئ متواجدة في مكان الحادث.

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هجوم على موسكو باستخدام طائرة مسيرة

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم "إرهابي" على موسكو، باستخدام طائرة مسيرة.

وقالت في بيان، "في الساعة الواحدة صباحا بتوقيت موسكو، أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت، "تم تدمير المسيرة الأوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق الإقليم".
 

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الحرب الروسية الأوكرانية عمدة موسكو بوجورودسكي موسكو

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