الكونجرس الأمريكي يوافق على مشروع الميزانية دون دعم أوكرانيا وإسرائيل
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح مشروع قانون التمويل الحكومي لتمديد عمل الحكومة الأمريكية، لكنه لا يتضمن أي مساعدات إضافية للاحتلال الإسرائيلي وأوكرانيا.
مساعدة أوكرانيا وإسرائيل
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مجلس الشيوخ اعتمد مشروع قانون لمواصلة عمل الحكومة دون تخصيص أي أموال لمساعدة أوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب التقارير، فإنه من المقرر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه بعدما يتم تمريره من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.
مشروع قانون التمويل الحكومي
ومرّر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون التمويل الحكومي بنسبة 336 صوتا مؤيدا للمشروع و95 صوتا معارضا له.
وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالميزانية المؤقتة يوم غد الجمعة، الموافق 17 نوفمبر.
مساعدات طويلة الأمد إلى إسرائيل
يُشار إلى أن بايدن طلب تخصيص 106 مليارات دولار لتقديم مساعدات طويلة الأمد إلى إسرائيل وأوكرانيا، لكن لا يبدو أن هناك دعما واضحا في الكونغرس لهذا الطلب، لا سيما بين الجمهوريين.
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