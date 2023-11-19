الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس مؤتمر المناخ يوجه 5 رسائل إلى الأطراف، تعرف عليها

الدكتور سلطان الجابر
الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ، فيتو

وجه الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر المناخ، 5 رسائل إلى الأطراف المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين، المعني بتغير المناخ، موضحا أنهم سـيجتمعون في دبي لمناقشة وإيجاد حلول عملية لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتقديم استجابة طموح لأول حصيلة عالمية لتقيـيم التـقدم في تنفــيذ أهداف اتـفاق باريس.
 وأشار الجابر إلى أنه فــي ظــل الاضطرابات والانقسـامات العالمية المتزايدة، أمامنــا فرصة فريدة لتعزيـز تكاتـف المجتمـع 
ّ الدولي، وبــّث الأمـل والتفــاؤل، وتحفيـز الإبـداع اللازم لإحداث نقلــة نوعية فــي الاقتصـادات وحمايــة مســتقبلنا والحفــاظ علــى إمكانيــة تحقيــق هــدف 1.5 درجــة مئويــة. 

Advertisements

 

 ارتفاع غيـر مسـبوق في درجات الحرارة

وتابع رئيس مؤتمر المناخ COP28 أن الوصول إلى هــذه الطموحـات هــو مهّّمـة صعبة بحد ذاتها، وبمـرور الوقــت، يـزداد إدراكنــا لضـرورة تحقيق نتائج أعلى طموحـًا، لافتا إلى أن ما أوضحته الحقائق أن العالم شهد ارتفاعا غيـر مسـبوق فـي درجـات الحـرارة خلال العـام الجـاري، لذا نحتاج ان نكثف جهودنا لمواجهة التداعيـات الملموسـة لتغيـر المنـاخ التـي تؤثـر علـى حياتنا جميعـًا.

وأشار الجابر إلى أن العالـم بحاجـة إلـى أن يشـهد نتائـج إيجابيـة، كمـا يطالـب المجتمـع الدولـي باتخـاذ إجراءات فّّعالة، وعلينا 
أن نلبــي هــذه التوقعــات، ويجــب علينــا اســتعادة الثقــة بمنظومــة العمــل الدولــي متعــدد الأطــراف، لافتا إلى أن مؤتمـر الأطـراف COP28 هـو أقـرب فرصـة لتحقيـق ذلـك.

ودعا رئيس مؤتمر المناخ الأطراف إلى التكاتـف وبـذل الجهـود اللازمـة ووضـع مصلحـة البشـرية فـي المقـام الأول، وازاحة المخالفـات جانبـًا.


الإجـراءات المطلوبـة

١. تمكيـن تحقيـق انتقـال منظم ومسـؤول وعـادل ومنطقي في قطـاع الطاقـة.
 ٢. الحـد مـن الانبعاثـات، وتطويـر آليـات التمويـل المناخـي، وتوفيـره بشـروط ميسـرة وتكلفـة مناســبة.

٣. حمايــة البشــر والطبيعــة وتحســين الحيــاة وُُســبل العيــش، وضمــان تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيـة مسـتدامة ومنصفـة. 

٤. التعـاون، والإنجـاز، وأن يكون الاطراف جاهزيـن لتحويـل الطموحـات إلى أفعـال والتعهـدات إلـى إنجـاز.

٥. إتاحـة المجـال المناسـب وتوفيـر الدعـم المطلـوب للتوصـل إلـى مخرجـات اسـتثنائية وطموحـة وعمليـة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

COP28 اتفاق باريس الأمم المتحدة سلطان الجابر منظومة العمل مؤتمر المناخ COP28 مؤتمر المناخ COP الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ تحديات تغير المناخ

مواد متعلقة

رئاسة مؤتمر المناخ 28 تسمح للجمهور بزيارة المنطقة الخضراء مجانا

التوافق الأمريكي الصيني مسار جديد ينذر بنجاح مؤتمر المناخ COP28

رئيس مؤتمر المناخ: البلدان العربية تساهم بنسبة 5% فقط من الانبعاثات العالمية

موضوعات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28

الأكثر قراءة

أكبر رئيس أمريكي وزوجته يعيشان أيامهما الأخيرة

مبابي يصل للهدف 300 بعد هاتريك منتخب فرنسا

بزيادة 33 جنيهًا، هذه الأسعار الجديدة للزيت والسمن الصناعي في الأسواق

طارق السيد يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة مستحقات فتوح في الزمالك

حقيقة تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة والجيزة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

استشهاد 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي وسط غزة، وصافرات الإنذار تدوي في جنين

سيناتور أمريكي يضع 6 شروط لمساعدة إسرائيل في حربها على حماس

ضبط 37 متهمًا بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و253 تاجر مخدرات

Advertisements

منوعات

المزيد

أكبر رئيس أمريكي وزوجته يعيشان أيامهما الأخيرة

أول تعليق من لاعب السكة الحديد على استشهاد والدته وأخته في العدوان الإسرائيلي على غزة

منشورات التغلب على خوارزميات فيسبوك، حقيقة أم خدعة؟

عمرو دياب بإطلالة مستوحاة من Prince Royce في حفل الإمارات (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 18-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-11-2023

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين

المزيد

انفوجراف

أحمد حلمي.. كيف قادته الصدفة إلى أول طريق النجاح؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية