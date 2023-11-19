رئيس مؤتمر المناخ يوجه 5 رسائل إلى الأطراف، تعرف عليها

وجه الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر المناخ، 5 رسائل إلى الأطراف المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين، المعني بتغير المناخ، موضحا أنهم سـيجتمعون في دبي لمناقشة وإيجاد حلول عملية لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتقديم استجابة طموح لأول حصيلة عالمية لتقيـيم التـقدم في تنفــيذ أهداف اتـفاق باريس.

وأشار الجابر إلى أنه فــي ظــل الاضطرابات والانقسـامات العالمية المتزايدة، أمامنــا فرصة فريدة لتعزيـز تكاتـف المجتمـع

ّ الدولي، وبــّث الأمـل والتفــاؤل، وتحفيـز الإبـداع اللازم لإحداث نقلــة نوعية فــي الاقتصـادات وحمايــة مســتقبلنا والحفــاظ علــى إمكانيــة تحقيــق هــدف 1.5 درجــة مئويــة.

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ارتفاع غيـر مسـبوق في درجات الحرارة

وتابع رئيس مؤتمر المناخ COP28 أن الوصول إلى هــذه الطموحـات هــو مهّّمـة صعبة بحد ذاتها، وبمـرور الوقــت، يـزداد إدراكنــا لضـرورة تحقيق نتائج أعلى طموحـًا، لافتا إلى أن ما أوضحته الحقائق أن العالم شهد ارتفاعا غيـر مسـبوق فـي درجـات الحـرارة خلال العـام الجـاري، لذا نحتاج ان نكثف جهودنا لمواجهة التداعيـات الملموسـة لتغيـر المنـاخ التـي تؤثـر علـى حياتنا جميعـًا.

وأشار الجابر إلى أن العالـم بحاجـة إلـى أن يشـهد نتائـج إيجابيـة، كمـا يطالـب المجتمـع الدولـي باتخـاذ إجراءات فّّعالة، وعلينا

أن نلبــي هــذه التوقعــات، ويجــب علينــا اســتعادة الثقــة بمنظومــة العمــل الدولــي متعــدد الأطــراف، لافتا إلى أن مؤتمـر الأطـراف COP28 هـو أقـرب فرصـة لتحقيـق ذلـك.

ودعا رئيس مؤتمر المناخ الأطراف إلى التكاتـف وبـذل الجهـود اللازمـة ووضـع مصلحـة البشـرية فـي المقـام الأول، وازاحة المخالفـات جانبـًا.



الإجـراءات المطلوبـة

١. تمكيـن تحقيـق انتقـال منظم ومسـؤول وعـادل ومنطقي في قطـاع الطاقـة.

٢. الحـد مـن الانبعاثـات، وتطويـر آليـات التمويـل المناخـي، وتوفيـره بشـروط ميسـرة وتكلفـة مناســبة.

٣. حمايــة البشــر والطبيعــة وتحســين الحيــاة وُُســبل العيــش، وضمــان تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيـة مسـتدامة ومنصفـة.

٤. التعـاون، والإنجـاز، وأن يكون الاطراف جاهزيـن لتحويـل الطموحـات إلى أفعـال والتعهـدات إلـى إنجـاز.

٥. إتاحـة المجـال المناسـب وتوفيـر الدعـم المطلـوب للتوصـل إلـى مخرجـات اسـتثنائية وطموحـة وعمليـة.

