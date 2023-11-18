رئاسة مؤتمر المناخ 28 تسمح للجمهور بزيارة المنطقة الخضراء مجانا

أعلنت رئاسة مؤتمر المناخ COP28 أن تذاكر زيارة المنطقة الخضراء متاحة الآن عبر الإنترنت مجانا للتمكن من زيارة المنطقة في الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر، حيث ستكون المنطقة الخضراء مفتوحة للجميع وستكون بمثابة المركز الذي تنبض فيه الحياة بالعمل المناخي.



ولتأمين مكانك، قم بزيارة http://cop28.com/tickets واحجز تذكرتك، وتوجد أيضًا خريطة مفصلة لموقع المنطقة الخضراء على الموقع الإلكتروني لضمان تحقيق أقصى استفادة من زيارتك.



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ولفتت رئاسة مؤتمر المناخ إلى أن كل تذكرة صالحة فقط لليوم الذي تختاره ويمكن مسحها ضوئيًا مرة واحدة فقط، لذلك لا يمكنك مشاركتها لإدخالات متعددة، كما أنه لن تكون تذكرة المنطقة الخضراء متاحة للأيام الثلاثة الأولى للمؤتمر، من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، وخلال هذا الوقت، سيكون الدخول إلى المنطقة الخضراء عن طريق الدعوة فقط.

تذكرة يومية مجانية للمنطقة الخضراء



وأوضحت رئاسة COP28 أنه يمكن الآن لمبتكري المناخ والمهتمين بمعرفة المزيد عن العمل المناخي حجز تذكرة يومية مجانية للمنطقة الخضراء لزيارة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر.

وأشارت إلى أن ساعات الزيارة لمحاور المنطقة الخضراء هي من الساعة 10:00 إلى الساعة 18:00، ولا يُطلب من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أقل التسجيل للقبول.

و نصحت رئاسة COP28 الزوار باستخدام مترو دبي للحصول على الطريقة الأسرع والأكثر استدامة للسفر إلى المنطقتين الخضراء والزرقاء في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

ماذا سيحدث في المنطقة الخضراء؟

وستستضيف المنطقة الخضراء أكبر تجمع في العالم لنشطاء المناخ، وستعرض معارض تفاعلية مستوحاة من المناخ، ومنشآت فنية، وعروض أفلام، وأكثر من 300 محادثة ومناقشة حول تغير المناخ والاستدامة. وستتاح للزوار فرصة التواصل والتعلم من أكثر من 200 مجموعة تضم شركات خاصة ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضحت رئاسة المؤتمر أن ساعات العمل الرسمية للمنطقة الخضراء هي 10:00 - 18:00 مع إقامة بعض الفعاليات في المساء بين الساعة 18:00 - 22:00.

جدير بالذكر أنه تتم إدارة المنطقة الخضراء وتنفيذها من قبل رئاسة COP28، وقد تم تصميمها للسماح بمزيد من المشاركة والتفاعل مع المنطقة الزرقاء.

وسوف يرحب بالجميع وسيكون بمثابة المركز الذي سينبض فيه العمل المناخي بالحياة. ولضمان الشمولية الكاملة، سيكون المؤتمر مفتوحًا للمندوبين وضيوف المنطقة الزرقاء والقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية وعامة الناس، والمنطقة الزرقاء هي موقع تديره اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي مفتوحة للمندوبين المعتمدين من الأطراف والمراقبين فقط.

و سينعقد مؤتمر COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة الدوليين وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشباب. والجهات الفاعلة غير الحكومية.

و وفقًا لما نص عليه اتفاق باريس للمناخ، ستقدم COP28 في الإمارات العربية المتحدة أول تقييم عالمي على الإطلاق - وهو تقييم شامل للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية.