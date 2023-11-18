رئيس الوزراء: مصانع هاير وبيكو حصلت على الرخصة الذهبية للاستثمار داخل مصر

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المصانع المصرية تنتج أفضل المنتجات العالمية في الملابس، قادرة على المنافسة العالمية، وذلك بسبب العاملين داخل المصانع ووالكوادر البشرية المدربة على اعلى مستوى.

وأوضح مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال كلمته بالحولة التفقدية لمصانع العاشر من رمضان، إن بناء المصانع تساهم فى توفير فرص عمل للشباب بجانب تقليل فاتورة الاستيراد، وذلك توجهات من الرئيس السيسى لسد احتياجات السوق المحلى، لافتا إلى إن مصانع هاير وبيكو حصلت على الرخصة الذهبية للاستثمار داخل مصر، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المصانع خلال عام.

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استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول نشاط الشركة منذ تأسيسها عام 1988، حيث أوضح المهندس أحمد البكري، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل "انسوتك"، أن الشركة تقوم بتصنيع وتطوير حلول العزل والتغليف لمجموعة واسعة من الصناعات، وأنها بدأت بتصنيع منتجات البوليسترين الموسع (EPS)، وحاليًا، توسعت قائمة منتجاتها بشكل كبير، مع التركيز أكثر على منتجات البيتومين وفوم البوليسترين.

وأشار المهندس أحمد البكري إلى أنه على مدار أكثر من 35 عامًا، تقوم الشركة بإنتاج مواد البناء والعزل الحراري وتمتلك 4 مصانع على مساحة ما يقرب من 80 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى ٨٠٠ مليون جنيه، وتم التركيز على تطوير أنظمة عزل المباني ودفعها إلى الأمام طوال رحلة عمل الشركة، مضيفًا أن الشركة اليوم أصبحت أحد الرواد ليس فقط في حلول العزل، ولكن في حلول البناء المختلفة التي يتم تطويرها باستمرار لتلائم احتياجات العملاء، مؤكدا الاهتمام بتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بالشركة على مستوى دول العالم.

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر من رمضان



وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل أن حجم صادرات شركة "انسوتك" نما بشكل كبير، حيث أصبح الجزء الأكبر من إجمالي الأعمال موجه للتصدير، ويتم توفير حوالي 70 ٪ من جميع مبيعات البيتومين للأسواق العالمية، حيث يتم التصدير إلى أكثر من 100 دولة، مستعرضًا خطط الشركة لإقامة المزيد من التوسعات وضخ استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه من المقرر ضخ استثمارات جديدة بنحو٤٠٠ مليون جنيه لإنشاء مبان وخطوط إنتاج جديدة، تتيح المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

وعن منتجات "انسوتك"، أوضح المهندس أحمد البكري أن الشركة تقوم بإنتاج وتطوير وتخصيص مجموعة واسعة من لفائف البيتومين المعدلة، ومستحلبات البيتومين وألواح الحماية البيتومينية، وحلول العزل الحراري المتنوعة، كما تقدم أكبر مجموعة متنوعة من المنتجات القائمة على البيتومين، مثل مستحلبات البيتومين السائلة، ولفات البيتومين المعدلة، وألواح الحماية البيتومينية، إلى جانب طرق تطبيق وتركيب مختلفة، بما في ذلك لفائف البيتومين التي تطبق على الساخن، أو لفات البيتومين اللاصقة التي تطبق على البارد، هذا بالاضافة لانتاج ممبرين بيتومين الذي يستخدم على نطاق واسع في تطبيقات العزل المائي، حيث يتم تصنيعه في عملية صقل عالية التقنية، ويتم تعديل لفات البيتومين كيميائيًا باستخدام APP ( أتاتيك بروبلين)، والتي تمنحها مقاومة كيميائية ممتازة في درجات الحرارة العالية.



وتطرق رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل خلال شرحه إلى تطبيقات منتجات الشركة وإمكاناتها وقدراتها فى توفير العزل لمختلف الأسطح والمواقع، منوها كذلك إلى ما تقدمه الشركة من استشارات فنية وهندسية وتقنية مجانية لكافة مشروعات العزل المائي والحراري، والإنشاءات المختلفة.