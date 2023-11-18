أحمد سعد يهنئ ابنه بعيد ميلاده: أخدت مني الحلو وتركت الوحش (فيديو)

وجه الفنان أحمد سعد تهنئة لابنه في عيد ميلاده، حيث نشر عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" فيديو يحتوي على مجموعة من الصور التي تجمعه بابنه.

وعلق على الفيديو: "ابني الحبيب الغالي أنا بجد بحبك جدا لأنك إنسان جميل مش لأنك الولد الوحيد في حياتي".

وتابع: "اسمك زي اسمي أخدت مني الحلو وتركت الوحش أنا بجد فخور بيك كل سنه وأنت طيب يا حبيب قلبي أحمد أحمد سعد "

تفاصيل أغنية أحمد سعد الجديدة

وقد طرح الفنان أحمد سعد أغنية جديدة من كلمات حسام سعيد، ومن ألحان إسلام رأفت ومن المقرر طرحها قريبًا.

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ومن ناحية أخرى، علق المطرب أحمد سعد، على سر حذف أغنية “غصن الزيتون” من حسابه على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، والذي قدمها دعمًا لفلسطين.

في هذا السياق، أعاد سعد، نشر الفيديو عبر حسابه علي موقع الصور الشهير “إنستجرام”، معلقًا بقوله: “معلش الفيديو اتشال من على اليوتيوب لظروف خارج إرادتي وخارج حريتي بس نزلته تاني النهارده على صورة فقط، والفيديوهات جوه القلوب لا يمكن تتشال أبدًا

النجم أحمد سعد

وكان قد طرح النجم أحمد سعد أغنيته الجديدة منذ أيام "غصن الزيتون"، وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، دعمًا للشعب الفلسطيني، حيث تضمن كليب الأغنية مشاهد من العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

أغنية غصن الزيتون

أغنية "غصن الزيتون" من كلمات حسام طنطاوي، وألحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ناي أحمد خيري، ومن إنتاج شركة مزيكا.