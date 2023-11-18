منتصر عمران: تماسك المقاومة الفلسطينية يمنحها الفرصة للتفاوض على الأسرى

قال منتصر عمران، المحلل السياسي، الباحث في شؤون حقوق الإنسان، إن مصر لها دور كبير وقوي في محاولات إنجاز صفقة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

صراع الفلسطينيين والإسرائيليين لا يتوقف على الجانب العسكري

أوضح عمران أن الصراع بين الجانبين لا يتوقف على الجانب العسكري، ولكن يمتد إلى مفاوضات صفقة تبادل الأسرى المدنيين، في ظل تضارب الأنباء من الطرفين حول مصير الصفقة، لافتًا إلى أن قوة المقاومة الفلسطينية وتماسكها سيمنحها الفرصة للتفاوض خاصة بعد أن دخلت الحرب مرحلة عض الأصابع، وسيربح فيها صاحب النفس الطويل.

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وأضاف المحلل السياسي أن مصر تأمل في الاتفاق على إيقاف دائم لإطلاق النار من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني، موضحًا أن القاهرة أعلنت تكرارًا ومرارًا أن الأولوية اليوم لوقف العدوان وإغاثة شعب فلسطين.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يماطل ويراوغ بتهرب من أي التزامات، لكن كلما طال الأمد سترتد عليه اللعنات، بعد أن أصبح يفقد جنوده الأسرى في الانتقام الجنوني الذي يشنه على القطاع، ولا يدري كم عدد منهم قتل حتى الآن، في ظل رغبة نتنياهو عدم تنفيذ أي هدنة تفيد الطرفين، وإطالة أمد الحرب من أجل مصلحته الشخصية لتجنب انهياره السياسي ومحاكمته على فشله الذريع في طوفان الأقصى.

تصريحات نتنياهو عن السلطة الفلسطينية

كان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي قال: "يجب أن نضمن أن تكون هناك سلطة أخرى في غزة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي غير قادرة على تحمل المسؤولية في غزة بعد الحرب وأبو مازن بعد مرور 43 يومًا يرفض إدانة ما حدث في السابع من أكتوبر".

وأضاف نتنياهو: حددنا ضرورة أن يكون هناك ردع في الشمال ووجهنا ضربات لحزب الله.

ميزانية بالمليارات لجنود احتياط جيش الاحتلال

وتابع: “هناك ميزانية للشهر ونصف الشهر القادمين وهناك مليارات مخصصة لجنود الاحتياطي”، وقال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "أعزي عائلات الجنود الذين سقطوا قتلى في قطاع غزة".

صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

وأضاف خلال كلمة له منذ قليل: "حتى هذه اللحظة لم تكن هناك صفقة لتبادل الأسرى، وحينما يكون هناك صفقة سنبلغ عائلات الأسرى والمحتجزين بغزة".



مسيرة عائلات الأسرى في إسرائيل

وتابع: "رأيت مسيرة عائلات الأسرى وأقول لهم إنني أسير معكم وحتى اللحظة ليست هناك صفقة"، وأضاف نتنياهو “طلبت أن أجمع عائلات الأسرى مع مجلس الحرب لأريهم ما نقوم به في غزة”.



الضغوط الدولية على إسرائيل

وأكمل "هناك ضغوط دولية علينا في الأسابيع الأخيرة، ولم نرضخ لأحد وسنواصل الحرب حتى تحقيق الانتصار، وإعادة المخطوفين لإسرائيل، وطلبوا منا عدم دخول غزة أو مستشفى الشفاء ووقف اطلاق النار ورفضنا".

وتابع: أقدر الولايات المتحدة بقيادة صديقنا بايدن، والتي ترى الأمور مثلنا تماما، وواشنطن والعالم يمارسون ضغوطًا عظيمة علينا لكننا نرفضها وسنواصل الحرب".

وأكد: وافقنا على طلب أمريكي بإدخال شاحنتي وقود لجنوب غزة يوميًّا، حرصًا منا على عدم خسارة الولايات المتحدة كداعم لإسرائيل، ومن باب منع خطورة الأمراض التي قد تضر بسكان إسرائيل" لكن لن نتوقف عن مهمة اعادة المخطوفين، وضمان أن غزة لا تشكل تهديدًا على إسرائيل.

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