الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد القديس نيكاندروس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس نيكاندروس كاهن ميرا.

قصة استشهاد القديس نيكاندروس

استشهد القديس نيكاندروس، وهو من الآباء الرسوليين (الآباء الرسوليون: هم تلاميذ الآباء الرسل مباشرةً) الذين أناروا الكنيسة في القرنين الأول والثاني. وقد رسمه القديس تيطس تلميذ بولس الرسول كاهنًا لمدينة ميرا ( ميرا: إحدى بلاد اليونان). فقام بخدمته على خير وجه، وردَّ كثيرين من الوثنيين إلى الإيمان، ولما علم الوالي ليبانيوس بأمره، قبض عليه وطالبه أن يسجد للأوثان فرفض، فطرحه في النار فلم تؤثر فيه. وأخيرًا أمر بتسميره بمسامير حديد غليظة، ودفنه في قبر، ففعل به الجنود ذلك فأكمل جهاده ونال إكليل الحياة.

Advertisements

دير المحرق يحتفل بعيد تكريس كنيسة السيدة العذراء الأثرية

احتفل دير السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس بجبل قسقام بأسيوط المعروف بدير المحرق، بعيد تكريس كنيسة السيدة العذراء الأثرية بالدير.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد تكريس كنيسة السيدة العذراء الأثرية بدير المحرق كل عام.
 وصلى قداس عيد تكريس كنيسة السيدة العذراء الأثرية بدير المحرق نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، ومجمع الآباء رهبان الدير وسط حضور شعبي كثيف.

الكنيسة الأرثوذكسية تناقش الحياة الأسرية في دير المحرق

أقامت لجنة المتزوجين المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مدار يومين، المؤتمر الأول للآباء الكهنة وخدام وخادمات الأسرة بإيبارشيات الوجه القبلي الذي شمل ٢٨ إيبارشية تحت عنوان "الحياة الأسرية التوعية - التشخيص - العلاج"، في دير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط.

وتولى صلاة القداس الإلهي نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والمقرر المساعد للجنة الأسرة ومقرر لجنة المتزوجين الفرعية، بينما حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا تيموثاوس، أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن، والخادم مجدي كمال المحاضر بمعاهد المشورة الأرثوذكسية.

شارك في المؤتمر أكثر من ١٠٠ من الآباء الكهنة وخدام وخادمات الأسرة، وتضمن خمس محاضرات ومجموعات عمل أدارها خدام معهد المشورة بالزقازيق، وندوة مفتوحة لمناقشة قضايا الأسرة وبحث التوصيات الخاصة بالمؤتمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قصة استشهاد القديس نيكاندروس استشهاد القديس نيكاندروس القديس نيكاندروس الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ذكرى استشهاد القديس نيكاندروس كاهن ميرا

مواد متعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد أحد تلميذي عمواس

البابا تواضروس يجتمع بهيئة الأوقاف القبطية

الأكثر قراءة

قبل جلسة محاكمتهم، النص الكامل للتحقيقات في قضية حفل المنصورية، وأقوال المتهمين ومالك الفيلا

ضربة لـ إيلون ماسك، انفجار صاروخ "ستارشيب"

البيت الأبيض يكشف حقيقة التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف القتال وإطلاق سراح رهائن

زي النهاردة، الجهاد الإسلامي تدبر هجوما دمويا على السفارة المصرية بباكستان

أغنية لأول مرة على المسرح وديو مع رامي جمال، مفاجآت إليسا في حفلها بالسعودية (فيديو)

تفاصيل مشاركة محمد رمضان في موسم الرياض

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أسعار الجنيهات الذهب في الأسواق، آخر تحديث

Advertisements

منوعات

المزيد

ضربة لـ إيلون ماسك، انفجار صاروخ "ستارشيب"

أكبر رئيس أمريكي وزوجته يعيشان أيامهما الأخيرة

أول تعليق من لاعب السكة الحديد على استشهاد والدته وأخته في العدوان الإسرائيلي على غزة

منشورات التغلب على خوارزميات فيسبوك، حقيقة أم خدعة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 18-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-11-2023

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين

المزيد

انفوجراف

أحمد حلمي.. كيف قادته الصدفة إلى أول طريق النجاح؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية