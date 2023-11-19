تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد القديس نيكاندروس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس نيكاندروس كاهن ميرا.

قصة استشهاد القديس نيكاندروس

استشهد القديس نيكاندروس، وهو من الآباء الرسوليين (الآباء الرسوليون: هم تلاميذ الآباء الرسل مباشرةً) الذين أناروا الكنيسة في القرنين الأول والثاني. وقد رسمه القديس تيطس تلميذ بولس الرسول كاهنًا لمدينة ميرا ( ميرا: إحدى بلاد اليونان). فقام بخدمته على خير وجه، وردَّ كثيرين من الوثنيين إلى الإيمان، ولما علم الوالي ليبانيوس بأمره، قبض عليه وطالبه أن يسجد للأوثان فرفض، فطرحه في النار فلم تؤثر فيه. وأخيرًا أمر بتسميره بمسامير حديد غليظة، ودفنه في قبر، ففعل به الجنود ذلك فأكمل جهاده ونال إكليل الحياة.

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دير المحرق يحتفل بعيد تكريس كنيسة السيدة العذراء الأثرية

احتفل دير السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس بجبل قسقام بأسيوط المعروف بدير المحرق، بعيد تكريس كنيسة السيدة العذراء الأثرية بالدير.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد تكريس كنيسة السيدة العذراء الأثرية بدير المحرق كل عام.

وصلى قداس عيد تكريس كنيسة السيدة العذراء الأثرية بدير المحرق نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، ومجمع الآباء رهبان الدير وسط حضور شعبي كثيف.

الكنيسة الأرثوذكسية تناقش الحياة الأسرية في دير المحرق

أقامت لجنة المتزوجين المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مدار يومين، المؤتمر الأول للآباء الكهنة وخدام وخادمات الأسرة بإيبارشيات الوجه القبلي الذي شمل ٢٨ إيبارشية تحت عنوان "الحياة الأسرية التوعية - التشخيص - العلاج"، في دير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط.

وتولى صلاة القداس الإلهي نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والمقرر المساعد للجنة الأسرة ومقرر لجنة المتزوجين الفرعية، بينما حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا تيموثاوس، أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن، والخادم مجدي كمال المحاضر بمعاهد المشورة الأرثوذكسية.

شارك في المؤتمر أكثر من ١٠٠ من الآباء الكهنة وخدام وخادمات الأسرة، وتضمن خمس محاضرات ومجموعات عمل أدارها خدام معهد المشورة بالزقازيق، وندوة مفتوحة لمناقشة قضايا الأسرة وبحث التوصيات الخاصة بالمؤتمر.