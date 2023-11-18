الأرصاد تحذر: اقتراب المنخفض الجوي وتشكل السحب على هذه المدن

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اقتراب المنخفض الجوي وبدء تشكل السحب على أقصى الساحل الغربي يصاحبها سقوط أمطار عند مطروح والسلوم، ومن المتوقع أن تشمل باقي مدن الساحل خلال الساعات القادمة.

وقالت الأرصاد: من المتوقع أن تتكاثر السحب على السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا خلال الساعات القادمة وخلال ليلة يوم الأحد.

وأشارت إلى أن الرياح تنشط على مسطح البحر المتوسط تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع أمواج يصل إلى 5 أمتار.

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كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من الأحوال الجوية غدًا، حيث تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتمثل في سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول على ووسط وشمال سيناء



تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية على "العلمين، الضبعة، الإسكندرية، شمال البحيرة، كفر الشيخ" واعتبارًا من توقيت 2 ظهرًا تمتد إلى "شمال الدقهلية، دمياط، بورسعيد".

وتسقط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على "السلوم وأجزاء من مطروح، جنوب البحيرة والدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية" تمتد مساء إلى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، السويس".

وتسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على: "الفيوم، بني سويف، خليج السويس، جنوب سيناء" وأمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

كما حذرت من نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال البحر الأحمر.



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حركة الملاحة البحرية غدًا على البحر المتوسط حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية وتكاثر السحب المتخفضة وسقوط أمطار رعدية.



وتصل سرعة الرياح من 50: 70 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 3 إلى 5 أمتار.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على سيناء، لطيف ليلًا.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)



جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.



مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.



الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء



تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.