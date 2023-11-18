مسؤولون أمريكيون: إسرائيل فشلت في حربها بقطاع غزة

العملية البرية في غزة، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إنه ليس من الواضح ما إذا كانت الإستراتيجية الإسرائيلية للقضاء على حماس ناجحة.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

وأشار الأمريكيون: إلى أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوهم بتوقع أسابيع أخرى بشمال غزة قبل إعداد خطة للجنوب.

وأكد المسؤولون الأمريكيون: أن الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الشفاء كان استعراضًا للقوة وليس جزءًا من إستراتيجية، وربما تكون إسرائيل قد عرضت حياة الرهائن للخطر بهجوم مستشفى الشفاء.

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وكشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن عشرات المتظاهرين الإسرائيليين، نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع والتوصل إلى اتفاق لتبادل جميع الأسرى فورًا.



مظاهرات حاشدة في إسرائيل

ونظم أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، لمطالبة حكومة الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو، بإعادة ذويهم.

والخميس الماضي، ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، تظاهروا أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية أثناء تواجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المقر.

أهالي الأسرى الإسرائيليين يهددون بنشر الفوضى في إسرائيل

وأفادت قناة "آي 24" العبرية، بأن أهالي الأسرى الإسرائيليين يضغطون من أجل الإفراج عن ذويهم لدى حماس، وأبدوا مخاوفهم من أن تؤدي العملية البرية إلى مقتل عدد من الأسرى في قطاع غزة.

وأكدت القناة العبرية في تقريرها أن أهالى الأسرى الإسرائيليين، يعتزمون تنظيم تحركات احتجاجية في إسرائيل مثل قطع الطرق مؤكدين أن ذلك الإجراء ربما يحدث بعض الفوضى لكي ترسل رسالة إلى حكومة نتنياهو بأن المهم هو إعادة ذويهم الأسرى.



وتعثرت صفقة تبادل الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تعنت نتنياهو لتحقيق أهداف العدوان على غزة حتى ولو على حساتب حياة أسراهم.



و وجه الكيان الإسرائيلي رسالة رسمية إلى قطر، رفض عبرها صفقة اقترحتها حركة حماس بشأن إطلاق سراح أسرى الاحتلال، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وذكرت قناة "أخبار 12" الإسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ قطر، أمس الجمعة، أن مضمون الصفقة التي أرسلتها حماس قبل أكثر من أسبوع عبر الدوحة مرفوض، وأضافت أن الرسالة الإسرائيلية أكدت أن شرط تل أبيب لقبول الصفقة هو إطلاق سراح كل الأطفال والنساء دفعة واحدة في مرحلتها الأولى.



وكانت الصفقة بصيغتها الأولى تنص على أن حماس مستعدة لتحرير 50 أسيرًا من النساء والأطفال مقابل 5 أيام هدنة، وإطلاق سراح قرابة 150 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

ويوم الثلاثاء الماضي، أوقف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقاشًا خاصًا داخل مجلس الحرب لكي يتصل هاتفيًا بالرئيس الأمريكي جو بايدن، ووفق القناة "طلب نتنياهو من بايدن ممارسة ضغوط على قطر ورفع عدد الأسرى المقترح الإفراج عنهم من 50 إلى 70 أسيرًا على الأقل".

أمَّا صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد ذكرت تفاصيل مشابهة، لكنها قالت إن نتنياهو طلب من بايدن زيادة أعداد المفرج عنهم حتى 70 إلى 80 أسيرًا إسرائيليًّا، وأن تل أبيب مستعدة لمناقشة مسألة زيادة أيام الهدنة كلما زاد عدد المفرج عنهم بشكل محتمل.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو يعرقل جهود الإفراج عن الأسرى بوساطة قطرية وذلك من خلال القصف العشوائي على المدنيين في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين وتعريض حياة الأسرى للخطر.