مسئولون إسرائيليون: اقتصادنا معرض للانهيار إذا امتدت حرب غزة أكثر من 3 أشهر

حرب غزة، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن مسئولين إسرائيليين: توقعنا استمرار الهجوم البري 3 أشهر وإن استمر أكثر فإن الاقتصاد سينهار.



ضرب لحزب الله

ولفت المسئولون الإسرائيليون إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اقترب كثيرا في بداية الحرب من توجيه ضرب استباقية ضد حزب الله.

سحب الجنود الإسرائيليين من غزة

وأكد المسئولون الإسرائيليون أن هناك جدلا حادا وصل لطريق مسدود بشأن توقيت سحب بعض جنود الاحتياط وتشغيل الاقتصاد، فمعظم كبار القادة يتوقعون تخفيض عدد القوات وسحبها في غضون شهر أو شهرين.

Advertisements

الإسرائيليون يتظاهرون ضد حرب غزة

العدوان على غزة، كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن عشرات المتظاهرين الإسرائيليين، نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع والتوصل إلى اتفاق لتبادل جميع الأسرى فورا.



مظاهرات حاشدة في إسرائيل

ونظم أهالي الأسري الإسرائيليين لدي حركة حماس في قطاع غزة، مظاهرات حاشدة فى تل أبيب، لمطالبة حكومة الاحتلال التى يقودها بنيامين نتنياهو، بإعادة ذويهم.

والخميس الماضي، ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، تظاهروا أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية أثناء تواجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المقر.

أهالي الأسرى الإسرائيليين يهددون بنشر الفوضى في إسرائيل

وأفادت قناة "آي 24" العبرية، بأن أهالي الأسرى الإسرائيليين يضغطون من أجل الإفراج عن ذويهم لدى حماس، وأبدوا مخاوفهم من أن تؤدي العملية البرية إلى مقتل عدد من الأسرى في قطاع غزة.

وأكدت القناة العبرية في تقريرها أن أهالى الأسرى الإسرائيليين، يعتزمون تنظيم تحركات احتجاجية في إسرائيل مثل قطع الطرق مؤكدين أن ذلك الإجراء ربما يحدث بعض الفوضى لكي ترسل رسالة إلى حكومة نتنياهو بأن المهم هو إعادة ذويهم الأسرى.

وتعثرت صفقة تبادل الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تعنت نتنياهو لتحقيق أهداف العدوان على غزة حتى ولو على حساتب حياة أسراهم.

و وجه الكيان الإسرائيلي رسالة رسمية إلى قطر، رفض عبرها صفقة اقترحتها حركة حماس بشأن إطلاق سراح أسرى الاحتلال، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وذكرت قناة "أخبار 12" الإسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ قطر، أمس الجمعة، أن مضمون الصفقة التي أرسلتها حماس قبل أكثر من أسبوع عبر الدوحة مرفوض، وأضافت أن الرسالة الإسرائيلية أكدت أن شرط تل أبيب لقبول الصفقة هو إطلاق سراح كل الأطفال والنساء دفعة واحدة في مرحلتها الأولى.