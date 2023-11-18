السبت 18 نوفمبر 2023
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حوادث

تفاصيل التحقيق مع عاطلين بتهمة النصب على 17 مواطنا بمنشأة القناطر

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطلين  بتهمة النصب علي 17 مواطنا بحجة توفير تأشيرات الحج والعمرة في منشأة القناطر، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين “عاطلين”  نصبا واستوليا علي 100 ألف جنيه من 17 مواطنا وأخذوا منهم أموالا، بحجة توفير تأشيرات الحج والعمرة في منشأة القناطر، إلا أنهم لم يحققوا ذلك.

 

القبض على المتهمين بالنصب علي المواطنين


وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ وتحديد المتهمين وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان المركز، وبمواجهتهما اعترفا بالاستيلاء على مبالغ تخطت الـ100 ألف جنيه من 17 مواطنا بقصد توفير تأشيرات الحج والعمرة إلا أنهما تأخرا في الإجراءات.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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